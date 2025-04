«Rust» startet in Deutschland

Kino-News

Der Spielfilm mit Alec Baldwin, bei dem eine Kamerafrau getötet wurde, hat einen deutschen Starttermin.

Der Westernstartet am Donnerstag, den 1. Mai 2025 in den deutschen Kinos. In Deutschland hat spledid film für 24 Bilder zugeschlagen, vermutlich wird der Western am 2. Mai 2025 in den Vereinigten Staaten von Amerika zum Kauf angeboten. «30 Rock»-Star Alec Baldwin erschoss während der Dreharbeiten die Kamerafrau Halyna Hutchin.Zu Hilfe eilt dem 13-jährigen Lucas Hollister (Patrick Scott McDermott), dem nach einem tragischen Unfall der Galgen droht, der berüchtigte Outlaw Harland Rust (Alec Baldwin). Dieser entpuppt sich als der Großvater des Jungen, von dem dieser noch nie etwas gehört hat. Doch Rusts Rückkehr aus dem Untergrund schlägt Wellen: Nach der erfolgreichen Rettungsaktion befinden sich die beiden auf der Flucht - dicht gefolgt vom gefürchteten Kopfgeldjäger Fenton „Preacher“ Lang (Travis Fimmel), der Rusts Steckbrief schon lange in seiner Brusttasche trägt. Auf ihrer gefährlichen Reise durch die endlosen Weiten des Wilden Westens lernen sich die beiden Flüchtigen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, näher kennen. Um zu überleben, müssen sie zusammenhalten und versuchen, einander zu vertrauen, während die Schatten ihrer Vergangenheit sie nicht loslassen wollen.Alec Baldwin wurde von allen Anschuldigungen freigesprochen. Dennoch rieten ihm seine Agenten, eine Reality-Show mit privaten Einblicken zu produzieren. Zwischen Februar und April 2025 wurde «The Baldwinds» auf TLC ausgestrahlt, am 14. April 2025 startet die Sendung auch auf TLC Deutschland.