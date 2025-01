Primetime-Check

«Schon tausendmal berührt» oder «Handball-WM»? «Die ultimative Chart Show» oder «Wo die Liebe hinfällt»? Oder doch «Interstellar»? Der Freitag bringt viel Angebot - wer ist erfolgreich?

Zur Primetime am Freitag sind hauptsächlich die Augen auf das zweite Gruppenspiel der DHB-Auswahl bei dergerichtet. Die Vorberichte zwischen 20:15 und 20:30 Uhr kommen bereits beiauf 4,26 Millionen Zuschauer und 18,8 Prozent Markanteil, 14- bis 49-Jährige konnte hiervon 1,05 Millionen definiert werden. Mit dem Anpfiff steigern sich die TV-Werte auf starke 6,23 Millionen insgesamt und 1,59 Millionen Jüngere. Damit klettern auch die Marktanteile auf 25,2 und exzellente 31,1 Prozent. Die öffentlich-rechtliche Konkurrenz kann mit dem Spielfilmnur hinterherhecheln, wobei 4,09 Millionen Zuschauer und damit ein Marktanteil von 16,5 Prozent durchaus ein Erfolg sind. Jüngere Zuschauer konnten hier lediglich 0,34 Millionen ermittelt werden, das entsprach 6,9 Prozent.Im privaten Rennen wollt es RTL mitversuchen. Die Wiederholung aus dem Jahr 2023 zog 1,09 Millionen Zuschauer an, damit kommt der Köln-Sender auf abendfüllende 5,4 Prozent Marktanteil. Die klassische Zielgruppe der Privaten schafft mit dünnen 0,27 Millionen lediglich 6,4 Prozent. Sat.1 schickt mit einer alten Ausgabeebenfalls eine Wiederholung an den Start, hier kommen 0,95 Millionen Zuschauer und damit 4,1 Prozent zusammen. Die Zielgruppe sieht mit 0,34 Millionen Umworbene sogar besser aus, das sind deutlich schönere 7,1 Prozent.ProSieben und RTLZWEI wollen hingegen mit Spielfilmen punkten. Bei der roten Sieben gibt esvor überzeugenden 0,75 Millionen Zuschauern. Prunkstück ist jedoch eher die Zielgruppe, die mit 0,37 Millionen stolze 7,4 Prozent am entsprechenden Markt abholt, insgesamt kommen 3,1 Prozent zusammen. Grünwald wagt sich an den Christopher Nolan-Epos- inklusive Werbeunterbrechung wollen das noch 0,56 Millionen Zuschauer sehen, immerhin kommen so 2,6 Prozent zusammen. Im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren hierbei 0,23 Millionen, das entsprach gestern recht ordentlichen 5,2 Prozent.Kabel Eins möchte es mit gleich vier Ausgabenwissen. Während noch die Primetime-Ausstrahlung um 20:15 Uhr mit 0,66 Millionen Zuschauern und 2,7 Prozent Marktanteil allenfalls ordentlich läuft, überzeugt die zweite Ausgabe mit 0,81 Millionen und einem Sprung auf 3,4 Prozent am Markt. Die dritte Ausgabe kann den Hype noch halten, 0,74 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sorgen für 4,0 Prozent, mit der vierten Folge ab 23:15 Uhr geht das Interesse zurück auf 0,56 Millionen Zuschauer. Die Zielgruppe bleibt den Abend über irrelevant, Reichweiten zwischen 0,12 und 0,14 Millionen sorgen für Marktanteile zwischen 2,4 und 4,6 Prozent. Derart hoch geht der Anteil jedoch logischerweise erst ab 23:15 Uhr. Bei VOX gibt es entgegen der privaten Konkurrenz neuen TV-Stoff. Eine neue Ausgabe vonkommt auf immerhin 0,78 Millionen Zuschauer, das sind jedoch nur dünne 3,2 Prozent am Markt. Immerhin rettet hier ebenfalls die Zielgruppe das Gesamtbild, 0,37 Millionen Umworbene ergattern schöne 7,4 Prozent.