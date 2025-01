«Sat.1 Frühstücksfernsehen» mit schwankender Woche

Wochenquotencheck

Die Unterschiede in den Marktanteilen beliefen sich auf bis zu 10 Prozent-Punkte.

In den letzten Jahren und Monaten konnte Sat.1 mit seinemwelches von 5.30 – 10.00 Uhr auf Sendung geht, weiter Branchenprimus am Morgen bleiben. Auch in der auslaufenden Woche stellten die Quoten wieder zufrieden, wenngleich sich starke Schwankungen ergaben.Am Montag bewegte man sich zunächst noch im eher gewohnten Rahmen: Hier holte der Dauerbrenner mit 17,8 Prozent Marktanteil bei 0,11 Millionen Werberelevanten richtig gute Zahlen, die klar über dem Senderschnitt liegen. Insgesamt sah es für dasübrigens ebenfalls ordentlich aus – vitale 12,3 Prozent durch 0,38 Millionen kamen zusammen.Richtig feiern konnte das Team um Marlene Lufen, Chris Wackert und Co. dann am Dienstag. Die Resonanzen drehten förmlich auf und steigerten sich auf phantastische 24,0 Prozent, weil 0,15 Millionen Jüngere einschalteten. Zumindest von den Anteilen her, Dimensionen wie aus einer anderen Zeit für Sat.1 . Beim Gesamtpublikum war man dank 0,46 Millionen zu 14,9 Prozent ebenfalls stärker unterwegs, als am Vortag. Statt sich zur Wochenmitte auf diesem Level zu halten, musste die Magazin-Sendung jedoch wieder die Rückreise antreten. Der Marktanteil bei den 14-49-Jährigen ging wegen 0,12 Millionen Einschaltenden erneut auf den 17-Prozent-Bereich runter, genauer gesagt immer noch klar schöne 17,1 Prozent wurden ausgewiesen. Die Älteren ließen ebenfalls deutlich auf 11,2 Prozent (0,36 Millionen) nach.Ausruhen darauf konnte man sich allerdings nicht, denn am Donnerstag ging es weiter runter mit den Einschaltimpulsen. Schließlich setzte es mit einem Zielgruppen-Anteil von 14,4 Prozent einen ordentlichen Satz nach unten – binnen zwei Tagen gingen damit fast 10 Prozent-Punkte verloren, da nur noch 0,09 Millionen Junge zuschauten. In diesen Sphären verblieb man am Freitag folglich, als 14,7 Prozent bei wiederholt 0,09 Millionen Zuschauenden gemessen wurden, mit denen der Bällchensender aber trotzdem noch gut leben kann. Bei allen Zuschauenden ab drei Jahren fiel der Anteil am Gesamtmarkt auf passable 10,8 Prozent durch 0,38 Millionen Verfolgern.Übergeordnet lässt sich also wieder eine erfolgreiche Woche für daskonstatieren, auch wenn die Performance einige Ausreißer aufwies. Werte über 20 Prozent, wie sie am Dienstag zustande kamen, wären in Unterföhring sicherlich gerne wieder häufiger gesehen.