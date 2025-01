Düsseldorf macht «Das perfekte Dinner» deutlich besser

Quotennews

Eine weitere Woche muss sich «Das perfekte Dinner» an der Eine-Million-Zuschauer-Marke messen - gar kein Problem für Düsseldorf.

Die beliebte VOX-Koch-Showmacht in der abgelaufenen Arbeitswoche in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen Düsseldorf Halt. Wieder einmal heißt es für VOX: Schauen jeden Tag mehr als eine Million Zuschauer ab 19:00 Uhr zu, ergibt sich eine perfekte Woche. In der Vorwoche kratzte man noch zeitweise hart an der Marke, in der Stadt mit der längsten Theke der Welt beschäftigt man sich keinesfalls mit knappen Ergebnissen. Von Montag bis Donnerstag verfolgen 1,14, 1,25, 1,30 und 1,21 Millionen Zuschauer jeweils den Vorabend. Gekocht wurde von Maxine, Bernadette, Iga und Svenja - die Marktanteile zeigten mit 5,3, 5,7, 5,8 und erneut 5,8 Prozent niemals einen Wert unter 5 Prozent.Die Zielgruppe verpasste es hingegen einen zweistelligen Marktanteil einzufahren, mit jeweils 0,26, 0,33, 0,36 und 0,33 Millionen Umworbenen waren 7,4, 9,0, 9,3 und 9,7 Prozent am entsprechenden Markt drin. Am Freitag zeigten sich dann gewissermaßen Licht und Schatten - die Gesamtreichweite fiel mit 1,19 Millionen Zuschauern auf einen Marktanteil von 5,7 Prozent zurück. Mit der Million-Marke hat das noch immer klar nichts zu tun, dennoch zeigt man zum Abschluss der Woche nicht die beste Leistung. Ganz anders ist das in der Zielgruppe - mit 0,36 Millionen Werberelevanten wiederholt der Sender mit der roten Kugel die Mittwochs-Leistung, ist jedoch mit 10,7 Prozent endlich auch zweistellig unterwegs. Eine perfekte Punktzahl von 40 Zählern, wie noch in der Vorwoche, gab es in Düsseldorf nicht.Mit der gezeigten Leistung ist «Das perfekte Dinner» nicht nur abermals erfolgreicher Lieferant einer perfekten Woche, man stellt kurzerhand zudem die beste Gesamtreichweite des gesamten Sendetages. Die Primetime kann aus dem starken Vorprogramm lediglich 0,78 Millionen Zuschauer ab drei Jahren mitnehmen - damit sinkt der Marktanteil beiauf 3,2 Prozent. Jedoch kann sich das 20:15 Uhr-Programm in Sachen Zielgruppe sehen lassen, hier steigert sich die Reichweite auf 0,37 Millionen. Der Marktanteil fällt dennoch auf 7,4 Prozent. Kommende Woche geht es für «DPD» nach Leipzig.