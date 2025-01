Ist «Berlin - Tag & Nacht» am Ende?

Quotennews

«Berlin - Tag & Nacht» gehört fest zum Inventar bei RTLZWEI. Gestartet 2011 kommt man mittlerweile auf weit über 3000 Folgen - ist das Ende der Fahnenstange erreicht?

Die Daily-Soapwar im September 2011 für viele junge TV-Zuschauer der Beginn eines komplett neuen Kapitels. Anders als «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» oder «Unter uns», für eine andere Zielgruppe als «In aller Freundschaft» oder «Verbotene Liebe» - jung, zugeschnitten auf junge Erwachsene in der Phase zwischen Erwachsen werden und Erwachsen sein. Aber auch damals schon in seinen Grundfesten alternativ, Joe als ältester Protagonist, der trotzdem in einer WG mit jungen Menschen lebt, gewissermaßen leben muss. Das Rezept funktioniert, bei einer Sendezeit von mittlerweile über 14 Jahren und weit über 3000 Folgen kann nur bedingt Kritik ausgesprochen werden.Bei den Einspielergebnissen, die sichmittlerweile holt, sieht das jedoch anders aus. Gestern schalteten ab kurz nach 19 Uhr 0,23 Millionen Zuschauer ein. Das klingt bereits dünn, beim Marktanteil von 1,1 Prozent wird deutlich, wie schwach das Ergebnis ist. Zudem schalten RTLZWEI-Zuschauer aktiv weg, zuvor holtunddie Reichweite ab 16 Uhr auf bis zu 0,28 Millionen. Bei der «Berlin»-Serie reduziert sich die Reichweite sichtlich, auch die Zielgruppe leidet. Von zuvor 0,13 Millionen eingespielten Umworbenen verweilen lediglich 0,09 Millionen - der Marktanteil sinkt von 5,0 auf 2,7 Prozent.Fernab des gestrigen internen Sendervergleichs kommt «BTN» auch im rein internen Show-Vergleich nicht gut weg. Die letzte Ausgabe, mit einer 2 vor dem Komma in Sachen Marktanteil, ereignete sich am 13. September 2024 - damals waren 0,38 Millionen für exakt 2,0 Prozent verantwortlich. Genau genommen, schafften nur insgesamt drei Ausgaben aus dem gesamten vergangenen Jahr, die 2-Prozent-Marke zu überschreiten. Meist hübscht der Zielgruppen-Marktanteil mit Werten zwischen 4 und 5 Prozent das Gesamtbild auf, doch endete die abgelaufene Woche mit lediglich einem Marktanteil von über 3 Prozent. Setzt sich der Trend fort und «Berlin - Tag & Nacht» verliert nachhaltig die 14- bis 49-Jährigen, dürfte ein Schicksal, wie es zuletzt «Köln - 50667» getroffen hat, nicht mehr weit entfernt sein.