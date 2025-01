Primetime-Check

Wie erfolgreich war der vierte «Wer wird Millionär?»-Tag? Punktete das ZDF mit «Der Bergdoktor»?

Dererreichte 6,35 Millionen Zuschauer und 24,9 Prozent, bei den jungen Leuten wurden 16,9 Prozent gemessen. 6,85 Millionen Menschen sahen die zweite neue-Folge mit dem Titel „Haare? Hartmann!“ im Ersten, die 26,3 Prozent Marktanteil generierte. Mit 0,45 Millionen jungen Menschen wurden 9,2 Prozent Marktanteil generiert.(2,96 Millionen) und(2,55 Millionen) sorgten für 13,6 und 14,5 Prozent, bei den jungen Leuten fuhr man 6,2 und 9,8 Prozent Marktanteil ein.Eine neue-Geschichte war für 5,24 Millionen Menschen im ZDF interessant, dassahen im Anschluss 4,28 Millionen. Die Programme sicherten sich 20,1 und 19,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 11,9 und 11,4 Prozent bei den jungen Menschen. Mit der Dokumentationerzielte das ZDF noch 2,04 Millionen und 12,1 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr man 7,6 Prozent Marktanteil ein.Die vierte-Episode in dieser Woche lockte 3,12 Millionen Menschen bei RTL an, bis Mitternacht blieben 0,68 Millionen Umworbene dran. Der Marktanteil belief sich auf 17,4 Prozent. Zwischen 22.15 und 22.35 Uhr sahen 3,18 Millionen Menschen, das 17,0 Prozent in der Zielgruppe holte.machte auf der Erfolgswelle weiter und sicherte Sat.1 1,03 Millionen sowie 8,4 Prozent bei den jungen Menschen. Eine-Wiederholung kam noch auf 5,1 Prozent.mit den verrückten Ferien-Freaks erzielte bei ProSieben 0,49 Millionen Zuschauer und verbuchte in der Zielgruppe 4,6 Prozent. Zwei alte-Episoden erreichten im Anschluss noch 5,1 und 4,3 Prozent Marktanteil.undwollten 0,66 und 0,34 Millionen Menschen bei Kabel Eins sehen, der Sender holte damit 4,5 und 2,8 Prozent bei den Umworbenen.VOX sicherte sich mitund1,07 und 0,55 Millionen. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen wurden 5,2 und 6,2 Prozent Marktanteil eingefahren.bescherte RTLZWEI noch 0,56 Millionen, sodass man auf 6,2 Prozent Marktanteil kam.