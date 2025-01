«Nord bei Nordwest» enttäuscht

Quotennews

Der zweite «Nord bei Nordwest»-Spielfilm verpasste erneut die Acht-Millionen-Marke und landete nur bei 6,85 Millionen.

Ein zehn-minütigervon Das Erste sahen 6,35 Millionen Zuschauer und holte 24,9 Prozent. 0,78 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen zu, der Marktanteil lag bei 16,9 Prozent. Das Erste setzte am Donnerstag um 20.25 Uhr wieder auf. Die Krimi-Reihe erreichte im vergangenen Jahr zwei Mal über acht Millionen Fernsehzuschauer, die erste von drei Episoden holte vor acht Tagen 7,68 Millionen. Nun waren Hinnerk Schönemann, Jana Klinga und Marleen Lohse im Fall „Haare? Hartmann!“ unterwegs, den sich verhältnismäßig wenige Menschen sahen, es wurden 6,85 Millionen Zuseher gemessen. Der Gesamtmarktanteil belief sich auf starke 26,3 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,45 Millionen ermittelt, der Marktanteil wurde auf 9,2 Prozent taxiert.Beistand Elon Musk im Mittelpunkt. Das Magazin des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) sicherte sich ab 21.55 Uhr 2,96 Millionen Zuschauer und fuhr 13,6 Prozent Marktanteil ein. Das von Justus Kliss präsentierte Magazin holte 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährige und führte zu 6,2 Prozent. Dieverbuchten 2,55 Millionen Zuschauer sowie 14,5 Prozent. Bei den jungen Leuten standen 0,34 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil wurde auf 9,8 Prozent beziffert.Das Satire-Magazindurfte sich in dieser Woche über 1,64 Millionen Menschen freuen, die über die Witze von Christian Ehring lachten. Das führte zu einem Ergebnis von 12,3 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,24 Millionen entdeckt, sodass 9,6 Prozent Marktanteil aufgezeichnet wurden. Bei, das sich um Elon Musk drehte, blieben 0,91 Millionen dran. Der Marktanteil belief sich dieses Mal auf maue 9,5 Prozent. 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährige wurden gemessen, die Quote belief sich auf schwache 5,9 Prozent.