«Biathlon»-Sprint der Frauen erfolgreich

Quotennews

Im Anschluss überzeugte auch eine alte Ausgabe von «Die Rosenheim-Cops».

Bereits mehrfach haben Das Erste und das ZDF den 7,5 Kilometer Sprint der Frauen beimübertragen. Am Samstag, den 7. Dezember 2024, waren 3,60 Millionen Menschen dabei, am Freitagvormittag, am 13. Dezember 2024, waren nur 1,63 Millionen Menschen dabei. Kurz vor Weihnachten sahen am Freitagnachmittag 2,62 Millionen Menschen zu. Nun meldeten sich Alexander Ruda mit den Expertinnen Laura Dahlmeier und Denise Herrmann-Wick aus Oberhof. Das Heimspiel verfolgten ab 14.05 Uhr 2,58 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil belief sich auf 29,3 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,18 Millionen gemessen, dies führte zu 14,2 Prozent. Gewinnerin wurde im Übrigen die Französin Paula Botet, es folgten die Norwegerin Maren Kirkeeide und die Bulgerin Milena Todorowa.Eine inzwischen zwölf Jahre Episode vonsollte ab 16.10 Uhr punkten. Die Geschichte „Auf Kommando tot“ mit dem inzwischen verstorbenen Joseph Hannesschläger von Kerstin Oesterlin und Jessica Schellack sahen noch einmal 2,60 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 25,0 Prozent. Unter den jungen Erwachsenen waren 0,12 Millionen, was zu 8,7 Prozent Marktanteil führte.Ein Thema vonwar unter anderem Prinzessin Catherine, die auf ein schweres Jahr zurückblickte. Die von Tim Niedernolte moderierte Sendung erzielte 2,38 Millionen Zuschauer und holte 17,9 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen waren nur 0,11 Millionen dabei, der Marktanteil lag dieses Mal bei 5,6 Prozent. Nach(4,03 Millionen) verfolgten 3,41 Millionen Menschenzum Feuer in Los Angeles. Der Marktanteil lag bei 16,4 Prozent, bei den jungen Menschen wurden 10,2 Prozent erzielt.Ab 23.10 Uhr talktein Hamburg mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD, „WirtschaftsWoche“-Redakteurin Sonja Álvarez und Migrationsforscher Gerald Knaus, das verfolgten 1,60 Millionen Zuschauer (15,0 Prozent). Mit 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden 10,1 Prozent erzielt.