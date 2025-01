«Formel Eins» läuft nur mau

Quotennews

Der Vorabend lief für Kabel Eins dagegen sehr erfreulich.

Um 16.55 Uhr startete Kabel Eins in den eigenproduzierten Vorabend. Das Magazinsetzte unter anderem auf das Thema 800-Grad-Grills, die auch als Beefer bekannt sind. Ist dies eine Anschaffung für jedermann? 0,40 Millionen Menschen ab drei Jahren wollten es wissen, der Sender bekam 3,2 Prozent. Bei den Werberelevanten wurden 0,11 Millionen gezählt, das führte zu 6,1 Prozent.war in Koblenz bei Frank im „Con Gusto“ zu Gast. 0,51 Millionen Menschen sahen die Sendung, die auf 3,1 Prozent Marktanteil kam. Mit 0,13 Millionen jungen Menschen wurden 5,0 Prozent Marktanteil eingefahren. Ab 18.55 Uhr lief noch, das sich 0,46 Millionen Menschen nicht entgehen lassen wollten. Dieses Mal wurde Pyrotechnik auf einem See und ein Einsatz am Flughafen dokumentiert, wofür sich 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährige interessierten. In der Zielgruppe wurden 3,2 Prozent eingefahren.Eine neue Ausgabe vonmit Peter Illmann mit den ehemaligen MTV-Stars und Musikexperten Anastasia Zampounidis und Markus Kavka sahen 0,66 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde mit 2,6 Prozent ausgewiesen. Bei den jungen Menschen waren 0,21 Millionen dabei, sodass 4,5 Prozent generiert wurden.lief im Anschluss, das schauten noch einmal 0,34 Millionen. Bei den jungen Menschen waren 0,08 Millionen dabei, die brachten 2,8 Prozent Marktanteil mit.