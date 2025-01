«Der Bergdoktor» beginnt mit 5,28 Millionen

Quotennews

Im Anschluss ging es nach Rio de Janeiro, weil das ZDF seine «Megacitys»-Reihe fortsetzte.

Das ZDF und der ORF haben insgesamt acht neue Geschichten vonproduziert. Los ging es mit der Geschichte „Wechselwirkung“, die Philipp Roth zu Papier brachte und Kerstin Ahlrichs inszenierte. Der Patient Hendrik Barlan stellte Martin Gruber vor Herausforderungen. Er hatte sich Longevity verschrieben, dem Wunsch nach einem langen, gesunden Leben. Doch irgendetwas stimmte nicht. Den Staffelstart mit Hans Sigl sahen 5,28 Millionen Zuschauer, was 19,6 Prozent Marktanteil bedeutete. Unter den jungen Menschen waren 0,55 Millionen, was zu 10,4 Prozent Marktanteil führte.4,22 Millionen Menschen sahen das, danach blieben noch 2,06 Millionen Menschen beidran. Die Episode „Wenn es Nacht wird in Rio de Janeiro“ von Christoph Röckerath verzeichnete einen Marktanteil von 10,6 Prozent. Bei den jungen Menschen erreichte die Reportage eine Reichweite von 0,33 Millionen, der Marktanteil belief sich bei einem weiteren Film der Reihe auf 7,6 Prozent.«Harry Potter»-Star Daniel Radcliff war im Anschluss im Spielfilmzu sehen. Ab 23.00 Uhr erreichte die Wiederholung über drei Backpacker, die sich auf einer Dschungel-Expedition auf einen Fremden einließen, 0,75 Millionen Zuschauer. Die Regiearbeit von Greg McLean führte zu schwachen 6,7 Prozent Marktanteil. Unter den jungen Menschen wurden nur 0,08 Millionen gemessen, der Marktanteil wurde auf 3,1 Prozent taxiert.