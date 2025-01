Skispringen, «Dinner for One» und Schlager  Das Erste im Soll

Quotennews

Beim letzten Tag im Jahr räumte Das Erste mit diversen Sendungen ab. Andere Formate allerdings gingen unter.

Mit derstartete Das Erste in den großen Live-Tag. Doch nur 0,24 Millionen Menschen sahen die Übertragung aus der St. Elisabeth Kirche in Berlin-Mitte, die Marktanteile fielen mit 2,9 Prozent bei allen sowie 1,5 Prozent bei den jungen Menschen schrecklich aus. Die 12.50-Uhr-holte 0,54 Millionen. Die Vierschanzentournee-Qualifikation aus Garmisch-Partenkirchen wollten 2,62 Millionen Menschen ab drei Jahren sehen, der Marktanteil belief sich auf 21,9 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,31 Millionen ermittelt, der Marktanteil lag bei 13,6 Prozent.stand um 18.00 Uhr auf dem Programm und 2,55 Millionen Menschen sahen zu. Der Klassiker sicherte sich 15,4 Prozent bei allen und 19,5 Prozent bei den jungen Erwachsenen. 0,64 Millionen 14- bis 49-Jährige wurden verbucht.war danach Quotengift. Nur noch 0,68 Millionen Menschen blieben zwischen 18.30 und 20.00 Uhr dran, der Marktanteil sank auf 4,2 Prozent. 0,10 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahre schalteten ein, der Marktanteil belief sich auf 3,1 Prozent.Dieholte im Ersten 3,15 Millionen, die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers sahen 2,99 Millionen. Die Live-Showerreichte 4,65 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, Florian Silbereisen verbuchte 24,5 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,59 Millionen ermittelt, was zu 14,2 Prozent Marktanteil führte. Es folgte zwischen 00.20 bis 01.50 Uhr die, die noch 2,38 Millionen Zuschauer zählte und 18,6 Prozent Marktanteil erreichte. 0,50 Millionen junge Menschen schauten lieber Fernsehen, statt Feiern zu gehen. Schließlich ließen sich 0,99 Millionen Zuschauer noch in derzwischen 01.50 und 01.55 Uhr informieren.