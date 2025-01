«Landarztpraxis» startet mit hohen Zahlen

Quotennews

Richtig erfolgreich war in der Primetime weiterhin «Das 1% Quiz» mit Jörg Pilawa.

Am Donnerstag setzte Sat.1 am Vorabendfort. 0,53 sowie 0,71 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten die zwei Episoden in der 18-Uhr-Stunde, die Marktanteile lagen bei 3,2 und 3,8 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen verbuchte der Sender aus Unterföhring mit 0,09 und 0,15 Millionen jeweils einen Marktanteil von mauen 3,2 und mittelmäßigen 5,1 Prozent.Die erste Folge vonhatte 0,72 Millionen Zuschauer, im Mai kehrte die Serie mit 0,60 Millionen Zuschauern zurück. Mit dem Start der dritten Runde durfte Sarah König, verkörpert von Caroline Frier, nicht als Ärztin praktizieren, obwohl die Praxis unterbesetzt war. Das Drama sahen 0,66 Millionen Fernsehzuschauer, es wurden 3,2 Prozent Marktanteil generiert. Bei den jungen Menschen ergatterte Sat.1 0,11 Millionen und fuhr 3,3 Prozent Marktanteil ein.Die Sat.1-Nachrichtensahen um 19.45 Uhr 0,66 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, bei den jungen Menschen wurden 0,17 Millionen ermittelt. Die Marktanteile beliefen sich auf 2,8 Prozent bei allen sowie 3,3 Prozent beim jungen Publikum. Eine neue Ausgabe vonwollten 1,45 Millionen Menschen sehen, die Sendung fuhr starke 5,6 Prozent Marktanteil ein. Bei den Umworbenen wurden 0,51 Millionen und 9,7 Prozent gemessen. Ab 22.15 Uhr folgte die Wiederholung von, die noch 6,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe holte.