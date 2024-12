Quotennews

Am Nachmittag wurde die dritte «Fünf Freunde»-Folge gesendet, danach beschäftigte sich das ZDF mit dem Thema Religion.

Bereits am ersten Weihnachtsfeiertag setzte das ZDF auf die zwei neuen-Geschichten „Der Fluch der Felseninsel“ (0,81 Millionen) und „Das Abenteuer im Nachtzug“ (0,91 Millionen), am Donnerstag kam um 15.15 Uhr mit „Das Auge der Morgenröte“ das Finale. Die Free-TV-Premiere mit Diaana Babnicova, Elliott Rose, Kit Rakusen und Flora Jacoby Richardson fasste lediglich 0,60 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und sicherte sich einen Marktanteil von 5,0, Prozent. Beim jungen Publikum wurden 0,07 Millionen ermittelt, der Marktanteil lag somit bei schlechten 2,9 Prozent.Im Vorabend-Programm sahen 1,17 Millionen Menschenmit dem Film „Morgens stürmisch, abends liebe“, ehe 0,79 Millionen Menschen die Dokumentationverfolgten. Der Film von Susanne Bohlmann sicherte sich bis 19.00 Uhr 4,8 Prozent Marktanteil. Unter den jungen Menschen waren 0,06 Millionen, der Marktanteil führte zu grausamen 1,9 Prozent. Die-Nachrichten sahen 2,58 Millionen Menschen. Die Reihevon Gert Anhalt lockte 3,08 Millionen Zuschauer an, das sorgte für 15,3 Prozent. 0,28 Millionen junge Menschen waren dabei, der Marktanteil belief sich auf 7,4 Prozent.Die Sechs-Millionen-Marke verpasste dasin den letzten Jahren. Im November 2023 sahen 5,60 Millionen zu, an Weihnachten 2023 wurden 4,68 Millionen Zuseher registriert. An Neujahr waren 5,46 Millionen Zuschauer dabei. Im November dieses Jahres sahen 5,05 Millionen den Ausflug nach Argentinien. Die Regiearbeit von Jürgen Werner, die es nach Hudson Valley in New York verschlug, brachte 4,78 Millionen Zuschauer und führte zu 19,2 Prozent Marktanteil. Unter den jungen Erwachsenen waren 0,81 Millionen, der Marktanteil lag bei 15,7 Prozent. In New York machte man zuletzt im November 2011 Stopp, es sahen damals noch 8,49 Millionen Menschen zu.