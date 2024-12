«Brennpunkt» statt Streiche: Hohe Quoten für ARD-Sondersendung

Quotennews

Anstatt wie geplant «Verstehen Sie Spaß?» mit Barbara Schöneberger zu zeigen, ging ein Brennpunkt zum Anschlag von Magdeburg auf Sendung.

Eigentlich sollte Schöneberger diesmal in der aufgezeichneten Weihnachts-Ausgabe vonzu Santa Barbara werden. Doch statt diese Show abzuspielen, entschied sich das Erste Deutsche Fernsehen, einenzum Anschlag in Magdeburg zu senden und anschließend einen Krimi zu zeigen.Das Informationsinteresse der Leute war tatsächlich auch durchaus hoch: Insgesamt band die Sondersendung 4,61 Millionen Zuschauende zu klar überdurchschnittlichen 18,7 Prozent. Auch beim jüngeren Publikum suchten offenbar noch reichlich Personen Einordnungen zum verheerenden Geschehen - von ihnen schalteten 0,79 Millionen bzw. 17,6 Prozent zu, die Seltenheit sind im Ersten. Genau genommen war es hier sogar eine größere Reichweite als bei der Raab-Show, die aufgrund der viel längeren Sendedauer aber dennoch den höchsten Marktanteil (18,8 Prozent) der Primetime bei den 14-49-Jährigen aufweisen konnte. Im Anschluss ließ das Interesse im Ersten dann rapide nach: Die Wiederholung des Krimiskrachte insgesamt auf nur noch 1,94 Millionen und 7,9 Prozent. Bei den Jüngeren sah es mit 4,0 Prozent (0,19 Millionen) ebenfalls gar nicht mehr gut aus.Tagessieger am Gesamtmarkt wurde aber auch dernicht. Hier war wiedermal das ZDF an erster Stelle zu suchen, das mitnatürlich einen neuen Krimi auf den Schirm schickte. Angesehen wurde der Fall mit Maxim Mehmet und Sophie Dal letztendlich von richtig starken 6,15 Millionen gesamt, die einen dazugehörigen Quotenanteil von prallen 25,1 Prozent formierten. Die 14-49-Jährigen waren immerhin zu soliden 9,0 Prozent durch 0,43 Millionen zugegen.