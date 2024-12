«Kevin  Allein zu Haus» verliert massiv Zuschauer

Quotennews

Im Vorabend wiederholte Sat.1 einmal mehr den Spielfilm «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (2)» und erreichte tolle Werte.

Seit dem Jahr 2012 strahlt Sat.1 an Heiligabendaus. Der Chris-Columbus-Spielfilm nach einem Drehbuch von John Hughes ist in Deutschland ein Dauerbrenner. Kevin wird beim Weihnachtsurlaub vergessen und muss sich mit zwei Gangstern herumschlagen. Den Spaß aus dem Jahr 1990 sahen dieses Jahr 1,73 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, das bedeutete einen Marktanteil von 11,5 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,72 Millionen verbucht, das brachte 22,8 Prozent. Klar, beim jungen Publikum war Sat.1 wie in den Jahren zuvor Marktführer. Aber beim Gesamtpublikum fiel man von 2,40 Millionen. Beim den 14- bis 49-Jährigen machte «Michel» Konkurrenz.Bereits um 15.40 Uhr strahlte man den Brad-Silberling-Spielfilmaus, der mit Jim Carrey, Meryl Streep und Jude Law besetzt war. Die Story ist einfach: Bei einem Brand verlieren die drei Baudelaire-Kinder ihre Eltern – sie erben allerdings ein großes Vermögen, das ihnen mit Erreichen der Volljährigkeit ausgezahlt wird. 0,27 Millionen Menschen sahen den Spaß, der auf 2,6 Prozent Marktanteil kam. In der Zielgruppe erreichte die Komödie nur auf 0,05 Millionen und 2,5 Prozent.Die Wiederholung vonstand ab 17.45 Uhr auf dem Sat.1-Programm. Das Drehbuch von Steve Kloves, das David Vates mit Daniel Radcliffe umsetzte, sahen noch einmal 0,36 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Fernsehsender Sat.1 durfte sich über 3,5 Prozent Marktanteil freuen. Bei den jungen Erwachsenen wurden lediglich 0,12 Millionen verbucht, der Marktanteil belief sich auf 6,1 Prozent.