Große Filme, kleine Quoten: Das Dilemma von ProSieben und Sat.1

Quotennews

Die Fernsehsender strahlten mit «Dune» und «Star Wars: Der letzte Jedi» großartige Filme aus.

Im August und September 2024 wurde das letzte Mal die dritte «Star Wars»-Trilogie ausgestrahlt. Am Zweiten Weihnachtsfeiertag ließ die ProSieben-Geschäftsführungvon der Leine, obwohl der Vorgänger- und der Nachfolger nicht ausgestrahlt wurden. Der Spielfilm aus dem Jahr 2017 sicherte sich zwischen 11:50 und 14.40 Uhr 0,45 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr gute 4,6 Prozent Marktanteil ein. Unter den Werberelevanten wurden nur 0,11 Millionen verbucht, der Marktanteil belief sich auf schlechte 5,3 Prozent.Um 14.40 Uhr folgte der Spielfilm, die Warner-Bros.-Pictures-Produktion aus dem Jahr 2021 unterhielt 0,46 Millionen Zuschauer und brachte es auf 3,8 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,15 Millionen erreicht, in der Zielgruppe waren 6,7 Millionen dabei. Am Vortag sahen lediglich 1,26 Millionen Menschen die Premiere.kam um 17.20 Uhr auf 0,51 Millionen, eheauf 0,94 Millionen Zuschauer kam. Bei den jungen Erwachsenen wurden 9,2 Prozent erzielt. Das neueverbuchte in der Primetime nur 0,63 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen standen 6,8 Prozent auf dem Papier.Sat.1 wiederholte am Nachmittagmit Bill Murray in der Hauptrolle. Der Klassiker aus dem Jahr 1988 kam um 15.40 Uhr auf 0,54 Millionen Zuschauer und sicherte Sat.1 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährige. In der Zielgruppe wurden 5,0 Prozent Marktanteil geholt. Doch dann kam er: Zwischen 17.30 und 19.55 Uhr verfolgten 1,06 Millionen Menschen. Der Spielfilm von 20th Century Fox erreichte 0,34 Millionen junge Menschen, die zu 11,1 Prozent Marktanteil führten. Die Sat.1-Nachrichtenverfolgten 1,05 Millionen Zuschauer, davon 0,47 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre, sodass der Zielgruppen-Marktanteil bei 11,2 Prozent lag.