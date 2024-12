Primetime-Check

Löste Pufpaff den größten Knall aus?

Zunächst gucken wir uns wie gewohnt das Gesamtpublikum an. Hier war es dieses Mal Das Erste , das vorne lag, und zwar mit dem neuen Historiendrama «BACH - Ein Weihnachtswunder». Dieses konnte gegen ein weiteres «Bares für Rares»-Primetime-Special im Zweiten die höhere Reichweite von 4,77 Millionen ziehen, die zu richtig guten 19,6 Prozent Marktanteil führten. Beim jüngeren Publikum lag das Erste mit erfreulichen 10,6 Prozent ebenfalls vor dem ZDF , nur ProSieben musste man passieren lassen.In dieser Altersklasse stand «Bares für Rares» also ein ganzes Stück schlechter da: Immerhin noch passable 8,3 Prozent ergaben sich ergaben sich, die von 0,37 Millionen Einschaltenden im Alter bis 49 ermöglicht wurden. Insgesamt brachten Horst Lichter, seine Experten und prominenten Verkäufer*innen noch 3,62 Millionen zu ordentlichen 14,9 Prozent zum Einschalten - in der Vergangenheit sah es schon besser aus für den Trödel-Klassiker.Unter den Privaten reichte es derweil für ProSieben zur Spitzenposition. Obwohl «TV Total» inzwischen zweimal in der Woche ranmusste, ließen sich wieder gute 12,6 Prozent (0,56 Millionen) unterhalten. Bei den Älteren sah es mit 3,7 Prozent (0,89 Millionen) klar schlechter aus. Etwas knapper als sonst war das interne Duell gegen Sat.1 , wo «The Taste» vor 0,40 Millionen 14-49-Jährigen und erfreulichen 9,9 Prozent eine weitere Folge durchlief. Damit lag das Koch-Casting noch vor der Steuer-Empörungs-Comedy «Mario Barth deckt auf», die bei schlechten 7,3 Prozent (0,33 Millionen) eintrudelte – allerdings lag nur ein Re-Run vor. Bei den Leuten ab drei Jahren spielten beide Shows eher eine untergeordnete Rolle, was sich anhand von jeweils exakt gleichen 5,2 Prozent am Gesamtmarkt ablesen lässt.Doku-Soaps prägten weiterhin den Mittwoch von VOX . Hier war erneut eine Episode der zweiten Staffel von «Feuer, Wasser, Erde, Luft» zu sehen, für die sich höchstens noch durchwachsene 5,4 Prozent bzw. 0,24 Millionen werberelevante interessierten - der Sender wird sich sicherlich etwas mehr erhofft haben. Damit befand sich die rote Kugel aber immerhin noch vor dem RTLZWEI-Film «Holiday Hotline: Bei Anruf Liebe», welcher auf völlig blamable 1,6 Prozent krachte, bei 0,07 Millionen jungen Zuschauenden. 0,60 Millionen zu ganz schwachen 2,5 Prozent (VOX) und 0,47 Millionen bzw. desolate 2,0 Prozent (RTLZWEI) ergaben sich beim älteren Publikum. Zum Schluss bleibt noch Kabel Eins, welches üblicher Weise einen Film zeigte. Schließlich kam mit durchwachsenen 5,7 Prozent aber nicht wirklich saftige Quoten für «Der Knochenjäger» auf, weil nur 0,25 Millionen aus der Zielgruppe zuschalteten.