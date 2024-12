«Blutige Anfänger» enden im roten Bereich

Quotennews

Die Serie wurde nach 6 Staffeln eingestellt.

Dass die sechste zugleich auch die letzte Staffel der Polizei-Serie «Blutige Anfänger» sein wird, verkündete das ZDF bereits im Mai. Verbunden war damit auch die Ankündigung, im Vorabend-Programm in Zukunft verstärkt auf günstigere Factual-Programme setzen zu wollen. Auch im Hinblick auf die Einschaltresultate konnte die Produktion von «Studio.TV.Film» nicht wirklich entscheidende Werbung für sich betreiben, so konnte das jung besetzte Format im Kosmos von Polizeischülern gerade nicht dazu beitragen, auch jüngere Zielgruppen zu mobilisieren – bloß zweifelhafte 4,3 Prozent wies die letzte Staffel bei den 14-49-Jährigen auf (insgesamt mäßige 11,3 Prozent).Zuletzt waberte die Serie im trüben 10-Prozent-Korridor beim Gesamtpublikum sowie gewohnt mageren 4-5 Prozent bei den Jungen. Auch zum Ende der Produktion veränderte sich dieses Bild nicht mehr: Insgesamt schalteten nur 2,31 Millionen zu, bei den 14-49-Jährigen gar bloß 0,14 Millionen. Sie reichten nur zu konsternierten Quotenanteilen von maximal noch durchwachsenen 10,9 und tiefroten 4,1 Prozent an den jeweiligen Märkten - schlussendlich beides Werte mehr oder weniger deutlich unter Senderschnitt, die Absetzung scheint folgerichtig.Besser sah es am früheren Vorabend für eine neue Episode von "Soko Wismar" ab 18.05 Uhr aus. Sie erwischte starke 19,6 Prozent durch 3,18 Millionen Neugierige insgesamt - hier schalteten also bereits mehr Leute ein, als dann später. Von den Leuten zwischen 14 und 49 sahen sich hingegen dürre 5,5 Prozent bzw. 0,12 Millionen die Folge "Totes Gleis" an. 12 weitere Folgen werden in den nächsten Wochen und Monaten noch nachgeschoben, die dann die bereits 21. Staffel komplettieren.