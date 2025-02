Lindner stiehlt Trump die Show

Quotenmeter.FM

In dieser Ausgabe von Quotenmeter.FM diskutieren Veit-Luca Roth und Fabian Riedner, ob der ehemalige Finanzminister Christian Lindner dem neuen US-Präsidenten nicht die Aufmerksamkeit gönnen wollte.

Am Dienstag durften die Amerikaner sich zwischen dem früheren US-Präsidenten Donald Trump (Republikaner) und der aktuellen Vizepräsidentin Kamala Harris (Demokraten) entscheiden. Bereits am Mittwochmorgen stand fest, dass Trump seiner Wiederwahl nahe ist, am Mittag war Trump der Sieg dank einer deutlichen Mehrheit nicht mehr zu nehmen.Im Vorfeld der Wahl des 47. US-Präsidenten sah Fabian Riedner unter anderem die «Y-Kollektiv»-Dokumentation «Meine Familie wählt Trump» in der Radio-Bremen-Redakteur Hubertus Koch seine amerikanische Familie in South Dakota aufsuchte. Für Das Erste unternahm Ingo Zamperoni einen Ausflug durch das Land und besuchte auch die Familie seiner amerikanischen Frau. Die Erkenntnis-Gewinne waren ähnlich gering.Schließlich kam am Mittwoch auch die deutsche Regierung zum Bruch. Beim Kabinett Scholz wurde FDP-Finanzminister Christian Lindner vom deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz entlassen. Zahlreiche FDP-Minister verließen das Kabinett, nur Verkehrsminister Volker Wissing trat aus der FDP aus. Er möchte seinen Job weiterführen. Weiterhin im Amt bleiben möchte auch Bundeskanzler Scholz, doch dessen Umfragewerte scheinen ihn früher arbeitslos zu machen als gedacht.