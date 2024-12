Neue «Star Wars»-Trilogie in Arbeit

Kino-News

«X-Men»-Autor Simon Kinberg entwickelt eine neue Spielfilm-Serie.

Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy hat «X-Men»-Autor Simon Kinberg mit der Produktion von drei neuen-Spielfilmen beauftragt. Es soll eine neue Trilogie mit neuen Charakteren entstehen. 2019 wurde die dritte Trilogie mit neun Filmen abgeschlossen. Damals spielten Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver und Oscar Isaac mit.Zunächst hatte „Deadline“ berichtet, dass die neue Trilogie die Geschichte von George Lucas fortsetzen würde. Lucasfilm dementierte dies jedoch. Kinberg war bei 20th Century Fox für zahlreiche Projekte verantwortlich, darunter die «X-Men»-Filme, aber auch Projekte wie «Deadpool» und «Logan». Außerdem arbeitete er mit Lucasfilm an der Animationsserie «Star Wars: Rebels».Nach Informationen von „Variety“ befindet sich Kinbergs neue «Star Wars»-Trilogie noch in einer frühen Entwicklungsphase. Es sei unklar, wann die neuen Filme in Produktion gehen könnten. Derzeit soll der Produzent und Drehbuchautor für Paramount Pictures das Remake von «The Running Man» produzieren. Er ist auch Produzent des nächsten «Star Trek»-Films von Toby Haynes für Paramount. Disney hat mehrere «Star Wars»-Projekte in Arbeit. Unter anderem arbeiten James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy, Taika Waititi und Donald Glover an Projekten.