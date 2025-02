Digital Natives: Konrad Neidhardt

Interview

Der Jungschauspieler aus Dresden ist Star der neuen UFA-Serie «Uferpark – Gute Zeiten, wilde Zeiten».

Dafür, das Leben immer wieder aus anderen Blickwinkeln zu betrachten, indem man sich in andere Rollen hineinversetzt.Kopfhörer und Handy (mein Mp3-Player ist leider kaputt).Das hängt ganz davon ab, worüber ich mich informieren möchte. Bei politischen Themen ist es die «Tagesschau», wenn ich einen allgemeinen Überblick über ein anderes Thema haben möchte, lese ich gerne mal in einen Wikipedia-Artikel rein. Nirgendwo findet man besseres Partywissen…Sollte ich es je so weit schaffen, wäre es mein Traum, mit David Tennant zusammen zu spielen. Er ist so ein großartiger Schauspieler und ich könnte bestimmt einiges von ihm lernen.Man bereut häufiger Dinge, die man nicht getan hat, als welche, die man getan hat.Ein bisschen mit Freunden „Minecraft“ spielen und quatschen.Ich geh‘ gerne Bouldern, da man dabei den ganzen Körper beansprucht, und ansonsten laufe ich viel, wenn ich irgendwo hin will. Früher bin ich jeden Tag eine halbe Stunde zur Schule gelaufen.Nur Instagram.Mein All-time-favourite „Minecraft”…Spotify – super wichtig, Netflix , das Deutschlandticket und für meinen Handyvertrag.