«3 Body Problem»-Film entsteht

Kino-News

Enlight Media dreht das Projekt und schnappte sich Zhang Yimou als Regisseur.

Die Netflix-Serie «3 Body Problem» des «Game of Thrones»-Duos David Benioff und D.B. Weiss sowie Alexander Woo bekommt Konkurrenz. Enlight-Media-Chef Wang Changtian gab auf dem Shanghai International Film Festival bekannt, dass man sich in der Vorbereitungsphase für einen-Film befinde. Zhang Yimou soll den neuen Blockbuster inszenieren.„Wir hoffen, dass Regisseur Zhang Yimou die Essenz des Romans ‚Three-Body Problem‘ erfassen und einige Durchbrüche und Innovationen erzielen kann, um auf dem internationalen Markt erfolgreich zu sein”, sagte Wang. Zhang ist ein langjähriger kreativer Berater von Enlight und hat bereits mehrere Filme für das Studio gedreht.Der Roman aus dem Jahr 2008 wurde von Liu Cixin geschrieben. Das Buch wurde als Zeichentrickserie, Live-Action-Serie und Hörspiel adaptiert. 2016 wurde ein Film produziert, der jedoch nie in die Kinos kam. Das Buch wurde in 30 Sprachen übersetzt und handelt von einer Rasse, die auf ihrem Planeten nicht überleben kann. Die Lebensbedingungen werden durch drei Sonnen erschwert, die in einigen hundert Jahren die Erde angreifen werden.