Tyler Perry dreht «Straw»

Erfolgsproduzent Tyler Perry schreibt das Drehbuch für den kommenden Netflix-Filmund wird anschließend auch Regie führen. Für die Hauptrollen konnten Taraji P. Henson, Sherri Shepherd und Teyana Taylor gewonnen werden. «Staw» ist ein weiteres Projekt aus der Partnerschaft zwischen dem Streaming-Dienst und dem erfolgreichen Produzenten.Die Geschichte handelt von einer alleinerziehenden Mutter, die eine Reihe unglücklicher Ereignisse erlebt, die sie auf einen unerwarteten Weg führen. Sie gerät in eine Situation, die sie sich nie hätte vorstellen können, und findet sich im Zentrum des Verdachts in einer Welt wieder, der ihre Existenz gleichgültig zu sein scheint", so die Inhaltsangabe.Glynn Turman («Rustin»), Sinbad («Atlanta»), Rockmond Dunbar («9-1-1») und Mike Merrill («The Black Hamptons») werden die Besetzung vervollständigen. Perry produziert den Film gemeinsam mit Angi Bones und Tony Strickland. Zuletzt drehte Perry den verwirrenden Film «Mea Culpa» mit Kelly Rowland und den Gerichtsthriller «A Fall From Grace».