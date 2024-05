Blockbuster-Battle

Wer kann «Zurück in die Zukunft» Paroli bieten? Alicia Vikander als «Tomb Raider» oder Andy Serkis als Affe Caesar?

(VOX, 20:15 Uhr)Sieben Jahre nach dem Verschwinden des Abenteurers Lord Richard Croft begibt sich dessen Tochter Lara auf die Suche nach ihm. Sie führt Lara zum letzten bekannten Aufenthaltsort ihres Vaters, einer einsamen Insel vor der japanischen Küste. Bald stellt sich heraus, dass Lara in eine Falle gelockt wurde. Ein erbitterter Kampf ums Überleben beginnt, den Lara nur gewinnen kann, wenn sie genauso viel Köpfchen und Kampfgeist beweist wie ihr Vater. Quotenmeter schrieb zum Kino-Start in seiner Kritik: „Selbst wenn «Tomb Raider» noch Ausbaupotential übrig lässt, verkauft dieses Stück Abenteuerkino seine Hauptdarstellerin sehr gut als Frontfrau eines möglichen Filmfranchises.“ Hauptdarstellerin Alicia Vikander mache als Lara Croft Laune, doch der Film habe ein paar Durststrecken.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 5IMDb User Rating: 6(Kabel Eins, 20:15 Uhr)Zehn Jahre nach einer verheerenden Pandemie haben sich die wenigen Überlebenden in San Francisco zusammengeschlossen und leben in einer behelfsmäßigen Zivilisation. Als die Kraftstoffreserven knapp werden, bricht eine Gruppe auf, um die Wälder um die Stadt herum zu erkunden. Dort leben Affen, die durch Tierversuche mit einem Alzheimer-Medikament mutierten. Als die Menschen die Affen angreifen, bricht ein Krieg aus. Vor zehn Jahren schrieb Quotenmeter über den Film: „Matt Reeves bemüht sich mit «Planet der Affen: Revolution» redlich, den Weg zur inhaltlichen Ausgangssituation des allerersten «Planet der Affen»-Films aus dem Jahr 1968 weiter zu gehen. Obwohl ihm dies über weite Strecken recht erfolgreich gelingt, kommt er in Sachen Figurenzeichnung und Erzählrhythmus hin und wieder ins Straucheln, was umso bedauerlicher ist, da der Filmemacher mit seinem Team ein technisch beeindruckendes und atmosphärisches Action-Drama mit topaktueller Antikriegsbotschaft auf die Beine gestellt hat.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8(ZDFneo, 20:15 Uhr)Marty McFly lebt in einer amerikanischen Kleinstadt und ist mit dem exzentrischen Erfinder Dr. Emmett L. Brown, genannt Doc Brown, und dessen Hund Einstein befreundet. Der Doc hat eine tolle Erfindung gemacht. Mittels eines Autos, eines DeLorean, den er mit allerlei technischem Schnickschnack umgebaut hat, kann man Vergangenheit und Zukunft bereisen. Doc und Marty begeben sich ins Jahr 1955. Dort wird Marty mit der eigenen Vergangenheit konfrontiert, denn er trifft auf seine noch unverheirateten, jungen Eltern.Ein Versehen, an dem Marty nicht unschuldig war, verhindert, dass seine Eltern zusammenkommen. Stattdessen verliebt sich seine spätere Mutter in den eigenen Sohn. Marty hat alle Hände voll zu tun, seinen Vater in spe, George McFly, und seine Mutter zu einem Paar zu machen, um die eigene Zukunft nicht zu verspielen. Dazu muss er auch Biff Tannen ausschalten, der ebenfalls Interesse an Martys Mutter hat und in der Gegenwart George McFlys Chef ist. Doc Brown muss in der Zwischenzeit zusehen, woher die Energie kommen soll, die der DeLorean benötigt, um in das Jahr 1985 zurückzukehren.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 10Metascore: 9IMDb User Rating: 9