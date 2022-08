Magenta bringt neue Sean Benn-Serie nach Deutschland

TV-News

Nur knapp fünf Wochen nach der Premiere in Großbritannien läuft die Serie in Deutschland.

Das vierteilige Familien-Dramastartet am Sonntag, den 14. August, bei BBC One und beim BBC iPlayer. Das Drama mit «Der Herr der Ringe»-Star wird demnächst nach in den Vereinigten Staaten von Amerika erscheinen, doch der Zeitpunkt ist noch unklar. In Deutschland wird die Serie bereits am Donnerstag, den 22. September, zum Abruf bei Magenta zur Verfügung stehen.In dem vierteiligen Drama spielen die beiden ein Ehepaar, das bereits seit 30 Jahren verheiratet ist. Es geht um die Höhen und Tiefen einer langen und sehr intimen Beziehung. Dabei treten aber auch Unsicherheiten, Hoffnungen und Ängste zutage. Das ist witzig und zugleich dramatisch und bewegend.Der Brite Sean Bean ist vor allem als Boromir in «Der Herr der Ringe» und Ned Stark in «Game of Thrones» bekannt. Seine Landsmännin Nicola Walker feierte ihren großen Durchbruch 1994 mit der Komödie «Vier Hochzeiten und ein Todesfall». Die 2003 gestartet Serie «Spooks» wurde speziell für sie entwickelt. Seit 2015 ist sie überdies Hauptdarstellerin von «Unforgotten».