Robin Thicke arbeitet mit LaRon Hines zusammen

US-Fernsehen

Zusammen wollen die beiden Stars die Welt von TikTok zeigen.

Der Musiker Robin Thicke, der auch in der Jury von «The Masked Singer» sitzt, arbeitet mit dem aufstrebenden TikTok-Star La’Ron Hines für eine neue Show zusammen. Produziert wird das Format von Leopard USA, einer in New York ansässigen Produktionsfirma. Einen Namen hat das neue Projekt noch nicht.Die Show wird den 19-Jährigen aus Mississippi auf seinem Weg zum Superstar begleiten", heißt es in den Werbeunterlagen. Hines wird neben Lindsay Schwartz, Chief Creative Officer von Leopard USA, und Thicke auch als ausführender Produzent fungieren. "La'Ron ist ein besonderes junges Talent mit einer erstaunlichen Arbeitsmoral, das die Gelegenheit verdient, ein größeres Publikum zu erreichen, und diese Partnerschaft mit Leopard USA bietet die perfekte Plattform", sagte Thicke. "Mit La'Rons grenzenlosem Potenzial ist alles möglich, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wohin ihn diese Reise führt."Schwartz fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr darauf, hinter die Kulissen zu blicken und die Reise von La'Ron unter der Mentorschaft des globalen Superstars Robin Thicke zu verfolgen. Wir haben diese Art von Mentorschaft schon bei Wettbewerben gesehen, aber wir haben sie noch nie in der realen Welt in Echtzeit erlebt."