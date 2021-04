Alice Dwyer: 'Ich finde es nicht notwendig, die Pandemie in jeder Produktion zu thematisieren'

Interview

Alice Dwyer verrät im Quotenmeter-Interview ihre Affinität zu schweren Stoffen und ein mögliches Erfolgsrezept von Krimis. Sie erklärt auch, warum man im neuesten «Herr und Frau Bulle»-Film die Corona-Pandemie nicht thematisierte.

Ich habe schon eine Affinität zu schwereren Stoffen. Meistens finde ich die nicht so einfachen Geschichten spannender zu erzählen. Aber ich bin der Komödie gegenüber auch sehr aufgeschlossen, deshalb habe ich mich besonders gefreut «Herr und Frau Bulle» zu drehen, weil bei uns Krimi mit viel Humor erzählt wird.Unabhängig von positiv oder negativ reizt mich eine Figur, wenn eine Vielschichtigkeit spürbar ist, wenn sie Konflikte mit sich oder ihrer Vergangenheit verarbeiten muss, und wozu das führt. Die Menschen haben sowohl positive als auch negative Seiten. Das Interessante ist, wie man sich für welche entscheidet. Darüber hinaus glaube ich, dass man den Zuschauern viel mehr zumuten kann als viele denken.Der Markt ist übersättigt, wenn die Nachfrage nachlässt. Es gibt so viele Krimi-Formate, weil die Zuschauer sehr gerne Krimis sehen. Wichtig ist das die Formate sich unterscheiden. Der eine mag eher brutale, der andere eher unterhaltsame Krimis, also sollte viel Auswahl da sein, damit für jeden was dabei ist.Anderthalb Stunden Gut gegen Böse, in denen am Ende meist das Gute gewinnt. Die Welt ist dann wieder sicherer und in Ordnung. Ich glaube, das beruhigt die Zuschauer auf eine gewisse Art.Mir ist es wichtig das die Regie das bestmögliche aus einem Projekt rausholen möchte. Wenn der Spirit da ist und ich merke, man gibt sein bestes, ist mir erstmal egal, ob die Regie erst einen oder schon 20 Filme gemacht hat.Wir mussten ziemlich genau bei der Hälfte der Dreharbeiten pausieren. Da wir nicht chronologisch drehen, wäre es nicht möglich gewesen das noch einzubringen. Damals war auch noch nicht zu erahnen wie lange wir mit Corona zu kämpfen haben.Man hat die Hoffnung, dass die Auswirkungen der Pandemie aus unserem Leben verschwinden werden. Wenn die Folgen aber ein Teil unseres gesellschaftlichen Lebens bleiben, dann wäre es realitätsfern, in Filmen so zu tun, als wäre nichts gewesen. Aber für viele Menschen ist Film/Fernsehen ja auch Ablenkung von genau diesen Dingen. Deshalb finde ich es nicht notwendig, die Pandemie in jeder aktuellen Produktion zu thematisieren bzw. einzubauen.