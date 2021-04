«LebensNICEheiten»: Was können wir von der alten Generation lernen?

Vermischtes

Die neue MDR-Serie gibt Lebensweisheiten für junge Menschen.

Es geht um die große Liebe, den Job, Abenteuer und Krisen, in der neuen Serie «LebensNICEheiten» vom MDR wird all das Thema sein. Ab Montag, den 26. April, sollen in vorerst fünf Folgen 60 bis 88-Jährige zu Wort kommen, dort wird dann mit den Vorurteilen gegenüber älteren Menschen aufgeräumt und Weisheiten an junge Erwachsene ab Mitte 20 weitergegeben.Dabei wird vor allem auf Vielfältigkeit gesetzt, indem den Zuschauern eine große Auswahl an Protagonisten mit verschiedenen Charakteren geboten wird, um den jüngeren Zuschauern ausreichend Raum für Identifikation zu bieten. Zu Wort kommen Carlota Wölcken (77), Christian Bormann (67), Carla Pitt (64), Wilhelm Schlemmer (83), Daniel De Schriyver (60), Dieter-Georg Tremmel (60), Waltraut Ullmann (88) und Otto Herz (76). Sie alle haben jede Menge Geschichten und Erfahrung auf Lager, beispielsweise über den richtigen Partner und die damit einhergehende große Liebe, Rollenbilder und verschiedenste Krisen im Leben und wie sie damit umgegangen sind.Die fünfteilige Serie «LebensNICEheiten» wird ab dem 26. April 2021 exklusiv in der ARD-Mediathek zur Verfügung stehen, ist aber auch vom 26. bis 30. April in einer Wochenserie bei «MDRum2» täglich um 14:00 Uhr zu finden. Die Serie wurde von MDR next, dem Förderprogramm für innovative digitale Ideen im MDR, entwickelt.