Kiosk

Nachhaltigen lesen: Das Magazin erscheint vier Mal im Jahr und will die Menschen auf ihren ökologischen Fußabdruck hinweisen.

Nachhaltig, stylisch, glücklich - das ist die Eigenbeschreibung der Redaktion des Magazins "green Lifestyle" aus dem Münchner Verlag "AVR Agentur für Werbung und Produktion GmbH". Das Magazin spricht eine junge Zielgruppe an, die sich bewusst für eine nachhaltige Lebensweise entschieden hat. Die Hauptthemen des Heftes sind Mode und Stil, Wohnen. Beauty, Technologie, Essen und Reisen."green Lifestyle" erscheint seit 2014 viermal im Jahr und sieht sich als Inspirationsquelle für nachhaltige Lebensweise. Neben spannenden Reportagen rund um die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz erfahren die Leser auch aktuelle Neuigkeiten aus diesem Bereich. Zudem gibt die Redaktion auch viele praktische Tipps und gibt Ideen für einen verantwortungsbewussten aber auch genussvollen Lebensstil. Dabei ist den Autoren auch wichtig, dass die Texte nicht mit erhobenem Zeigefinger daherkommen. In den Geschichten soll darum die Vielfältigkeit eines grünen Lebensstils aufgezeigt werden. Es ist nämlich nach Aussagen der Redaktion, gar nicht so schwer nachhaltig zu leben.Woher kommt unser Essen? Wie wird heutzutage Kleidung produziert? Passt guter Stil mit umweltgerechten und sozialen Produkten überhaupt zusammen? Wie kann man nachhaltiger mit den Ressourcen auf der Erde umgehen? Diese und noch mehr Fragen geht das Redaktionsteam immer vierteljährlich auf die Spur. Daneben gibt es im Heft jede Menge Tipps und Trends aus der Naturkosmetik. Leckere Rezeptideen zum Nachkochen finden sich auf den Seiten von "green Lifestyle" ebenso wie Neuigkeiten aus der Welt der Mode und der Mobilität. Nachhaltige Freizeit- und Reisetipps komplementieren das Heft. Dabei geht es nicht nur inhaltlich um das Thema Nachhaltigkeit. Der Leser hält auch ein nachhaltiges Produkt in der Hand. Das Heft besteht zu 100 Prozent aus PEFC-zertifiziertem Papier.Das Magazin "green Lifestyle" erscheint in einer Auflage von 50.000 Exemplaren. Der Online-Auftritt hat laut Angaben des Verlags 2,1 Millionen Seitenaufrufe und 20.000 Unique Reader. Vor allem Frauen, die in der Stadt leben, einkommensstark, gebildet und zwischen 26 und 55 Jahre alt sind, lesen regelmäßig die Ausgaben. Auf diese Zielgruppe ist das Layout und die ansprechende Bildauswahl des Heftes auch zugeschnitten. Das Layout soll die Kreativität, Individualität und Liebe zu Detail ausdrücken. Das Magazin wurde schon des Öfteren prämiert. So erhielt die Redaktion beim International Creative Media Award den Gold-Award und zweimal den Award of Excellence in der Kategorie "Zeitschriften und Zeitschriften Extra".