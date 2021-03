National Geographic & WILD Highlights

TV-News

Die Sender National Geographic und National Geographic WILD lassen im Mai einige Highlights erwarten.

National Geographic WILD mit Highlights neben dem Themenmonat

Den Beginn bei National Geographic macht am 6. Mai die Serie. Um 21:50 Uhr geht es im Mai donnerstags los mit den Berichten über Schmuggel, Menschenhandel und Trickbetrug. Am Flughafen Rom-Fiumicino haben die Mitarbeiter der Airport Security bereits alles Denkbare gesehen. Rund um die Uhr sind Beamte der Polizei und des Zolls im Einsatz, welche entscheiden müssen, ob es sich bei den Reisenden am Flughafen um normale Urlauber oder gefährliche Kriminelle handelt. Bei einem Passagieraufkommen von rund 43 Millionen Menschen sowie 194.000 Tonnen Luftfracht ist ihr Einsatz auch bitter nötig. Auch im Jahre 2020 und der dominierenden Corona-Pandemie kam der Flughafen in Italiens Hauptstadt auf 9,83 Millionen Passagier und immerhin 76.000 Tonnen Luftfracht, die es gilt zu kontrollieren, denn Rom-Fiumicino gilt als Einfallstor für weltweit agierende Drogenkartelle.Ab dem 9. Mai gibt es dann miteine TV-Premiere aus dem Geschichts-Genre. Sonntags um 21:00 Uhr können die Zuschauer die Geschichte aus dem Frühsommer 1940 wiederbeleben. Inhaltlich geht es um die Planungen Hitlers Frankreich zu bezwingen, die Niederlande und Belgien zu überrennen und die Folgen seines Handelns. Die Dokumentation in zwei Folgen zeigt schonungslos die fatalen Ereignisse des Frühsommers 1940 und zeigt gleichermaßen das Schicksal des Britischen Expeditionskorps. Auch an Geschichte interessiert, jedoch eher dem glänzenden Metall gewidmet können sich Zuschauer ab dem 12. Mai auf 6 Formate am Stück zum Thema «Im Goldrausch» freuen. Ab 20:10 Uhr steht geht es von El Dorado bis zu den Goldgräber der Gegenwart. Unter anderem werden die Formateoderpräsentiert. Dem Mythos El Dorade gehtnach,taucht in die tiefste Goldmine der Welt ein und den Abschluss macht der FilmWie Quotenmeter bereits berichtete wartet bei National Geographic WILD auf die Zuschauer der Mai mit Biss. Doch auch wer es nicht mit den gefährlichen Raubkatzen hält, wird bei WILD im Mai versorgt. Ab dem 5. Mai geht die Seriein Staffel 10B mit zehn neuen Episoden. Immer mittwochs um 20:10 Uhr startet die Serie um den legendären Tierarzt aus dem US-Bundesstaat Michigan. Auch im zweiten Teil der zehnten Staffel warten allerlei spannende Fälle auf das Veterinär-Team von fiebrigen Ferkeln bis kränkelnden Katzen.Für alle Wildlife-Doku-Fans gibt es immer sonntags ab 20:10 Uhr im Mai verschiedene Formate zu «Wild World: Asiens geheime Wildnis». Oft wird vergessen, wie viel der asiatische Raum an Vielfältigkeit zu bieten hat, denn von der eisigen Tundra bis zu tropischen Regenwäldern ist alles mit dabei. Am Sonntag, dem 2. Mai geht die Reihelos.