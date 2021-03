Nach einem guten Ergebnis mit der Romantikkomödie geht es im Ersten abwärts

Quotennews

Für einigermaßen stabile Quoten kann zumindest das Vorabendprogramm mit «Wer weiß denn sowas?» und «Quizduell» sorgen.



Das Erste versuchte am gestrigen Abend sein Glück mit der Romantikkomödie. Mit 4,62 Millionen Fernsehenden kam ein hoher Marktanteil von 14,1 Prozent zustande. Bei den 0,58 Millionen Jüngeren fuhr der Sender eine gute Quote von 7,0 Prozent ein. Diefielen im Anschluss mit 3,18 Millionen Interessenten auf solide 10,5 Prozent Marktanteil zurück. Die 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten noch bei einem passablen Ergebnis von 5,8 Prozent.Die Wiederholung despunktete noch bei 1,93 Millionen Zuschauern. Somit sank die Sehbeteiligung auf einen akzeptablen Wert von 8,3 Prozent. Mit 0,25 Millionen jüngeren Krimifans brach die Quote hier auf schwache 3,7 Prozent ein. Auch die Krimseriesorgte nicht für Besserung, sondern landete mit nur noch 0,65 Millionen Fernsehenden bei niedrigen 6,2 Prozent. Noch schlechter sah es bei den 0,06 Millionen Jüngeren mit miesen 2,1 Prozent Marktanteil aus.Am Vorabend konnte der Sender zumindest auf ein stabiles Ergebnis vonsetzen. Mit 3,89 Millionen Zuschauern waren hier starke 18,3 Prozent Marktanteil möglich. Zudem schalteten 0,40 Millionen aus der jüngeren Zuschauergruppe ein. Dies resultierte in einem hohen Marktanteil von 8,6 Prozent. Die Quizshowfiel mit 2,94 Millionen Fernsehenden auf eine solide Quote von 11,2 Prozent zurück. Bei den 0,40 Millionen Jüngeren steigerte sich das Programm deutlich gegenüber der Vorwoche und landete mit 6,7 Prozent Marktanteil genau im Senderschnitt.