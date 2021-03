«Schitts Creek»: Annie Murphy landet bei «Russian Doll»

US-Fernsehen

Der ehemalige Star der Pop-Serie ist in der zweiten Staffel des Netflix-Projektes zu sehen.

Vor Kurzem haben die Produktionsarbeiten der zweiten-Staffel bei Netflix begonnen. Die Produzenten nahmen nun Annie Murphy unter Vertrag, die eine wichtige Figur in der Serie spielen soll. Allerdings hüllen sich die Verantwortlichen über Murphys Figur noch in Schweigen.Murphy ist am besten bekannt für ihre Rolle als Alexis Rose in der Hit-Comedy-Serie «Schitt's Creek». Die Rolle brachte ihr 2020 einen Emmy Award als beste Nebendarstellerin in einer Komödie ein, Teil des historischen Sieges der Serie in den Comedy-Kategorien bei den Emmys.Murphy wurde außerdem kürzlich für einen Golden Globe für die letzte Staffel der Serie nominiert. Als nächstes wird sie in der AMC-Serie «Kevin Can F**k Himself» mitspielen, in der sie eine Sitcom-Hausfrau spielt, die versucht, aus der Enge ihres Lebens auszubrechen.