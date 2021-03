Umstyling: «Topmodel» mit Staffelrekord

Quotennews

Alljährlich verzeichnet die „Schnipp, schnapp, Haare ab!“-Episode sehr gute Werte.

Der Fernsehsender ProSieben hatte am Donnerstag wieder ein ganz spezielles Schmankerl im Programm, denn beiwurden die Haare gekürzt. Das große Umstyling, bei dem viele Tränen flossen, erreicht Jahr für Jahr Top-Werte. In diesem Jahr präsentierten sich die Models im neuen Look vor Heidi Klum. Diese hatte in dieser Folge Designer Christian Cowan im Schlepptau.2,88 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren verfolgten am Donnerstag die ProSieben-Show, die auf einen Marktanteil von 9,3 Prozent kam. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern verbuchte die rote Sieben 2,00 Millionen, der Marktanteil lag weiterhin bei fantastischen 22,8 Prozent. In den Vorwochen erreichte die Castingshow zwischen 18,3 und 22,4 Prozent Marktanteil. Mit dem Styling verbuchte die Show die bislang besten Werte der Staffel.Im vergangenen Jahr verzeichnete das große Umstylen Ende Februar 2020 2,38 Millionen Zuschauer und 1,69 Millionen Umworbene. Der Marktanteil lag damals bei „nur“ 19,4 Prozent. Die aktuelle Runde von «Germany’s Next Topmodel» liegt bislang deutlich vor den Vorjahresergebnissen. Am vergangenen Freitag strahlte sixx eine weitere Wiederholung aus, die nur 0,15 Millionen Zuschauer anlockte. Die Donnerstags-Ausgabe verzeichnete 0,10 Millionen Umworbene auf dem 20.15 Uhr-Sendeplatz, der Marktanteil belief sich auf 1,1 Prozent.verbuchte am Donnerstag um 22.45 Uhr 1,04 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen verbuchte die Sendung um die Macken, Makel und Marotten der «Topmodel»-Teilnehmer 13,2 Prozent in der Zielgruppe. Mitverbuchte ProSieben um 23.45 Uhr maue 8,0 Prozent, die „Social Media Stars“ sorgten für 0,40 Millionen Zuschauer.