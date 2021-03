Warner Media startet Produktion für Young-Adult-Serie

International

Die Serie soll als Warner Media Original bei HBO Asia an den Start gehen.

Wie das Fachblatt ‚Variety‘ exklusiv berichtet, hat die Produktion der thailändisch-sprachigen Mystery-Serie «Forbidden» begonnen, die von WarnerMedia als Original für HBO Asia positioniert wird. Die auf YA ausgerichtete Show soll mit acht einstündigen Folgen ausgestrahlt werden und später in diesem Jahr auf den regionalen Streaming-Diensten HBO Go und HBO Premiere haben.Unter der Regie von Anucha Boonyawatana («Malila: The Farewell Flower») und dem Koreaner Josh Kim («Mein Bruder, der Held») folgt die Serie vier Freunden, die von Bangkok in ein abgelegenes Dorf in den Bergen reisen, um an der Beerdigung des entfremdeten Vaters eines der Gruppenmitglieder teilzunehmen. Dort entfesseln sie einen Fluch, der die Dorfbewohner lange Zeit in Schach gehalten hatten, und entdecken mehrere Grade der Vertuschung. Während jeder ein Verdächtiger des Rätsels wird, entdecken sie, dass der Wald eine noch schlimmere Überraschung birgt – die ganze Gruppe wird gejagt.Die Besetzung wird von dem bekannten Schauspieler und Sänger Krissanapoom Pibulsonggram, besser bekannt als JJ, geleitet. Regisseur Boonyawatana ist ein unabhängiger Transgender-Filmemacher, der zuvor für die Vereinten Nationen «Love Audition» inszeniert hat, um die Gesundheit und die Beziehungen zwischen thailändischen homosexuellen Teenagern zu fördern. Neben der zweiten Staffel «Folklore» und der dritten Staffel «Halfworlds» ist «Forbidden» die dritte asiatische Originalserie, die derzeit in Produktion ist.