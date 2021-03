ZDF feiert Weltfrauentag in der Nacht

TV-News

Das ZDF möchte sich den Feierlichkeiten zum Weltfrauentag anschließen, zeigt seine Sonderprogrammierungen allerdings erst in der Nacht. Die Doku-Reihe "Drei Filme von Frauen über Frauen" ist aber schon ab Sonntag verfügbar.

Nachdem der Kultursender 3sat bereits Sonderprogrammierungen zum Weltfrauentag am 8. März für eine ganze Woche ausgerufen hatte, folgt nun das ZDF ebenfalls mit Inhalten zum 100-jährigen Jubiläum des Frauentages. Dabei beschränkt sich die Planung nicht nur auf den kommenden Montag, sondern auf gleich drei Montage. Der Mainzer Sender bildet damit die Reihe „Drei Filme von Frauen über Frauen“. Alle Titel finden ihren Weg ins lineare Programm, stehen allerdings bereits am Sonntag, 7. März in der ZDFmediathek zu Verfügung.Die Programmchefs setzen wohl vor allem auf die Streaming-Abrufe, denn die Filme könnten kaum unprominenter im Programmplan platziert sein. Den Anfang macht in der Nacht von Montag auf Dienst, 8. auf 9. März, um 0:20 Uhr der Dokumentarfilmvon Mayye Zayed. Die Doku dreht sich um die 14-jährige Zebiba, die auf einem staubigen Hinterhof nahe einer vielbefahrenen Straße am Hafen von Alexandria in Ägypten Gewichtheben trainiert – jeden Tag, das ganze Jahr über. Der Film wurde beim Internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm 2020 mit der Goldenen Taube als bester Film ausgezeichnet.Am 15. März, besser gesagt mit dem Glockenschlag zum 16. März, präsentiert das ZDF um 0:00 Uhr die Dokumentationvon Hannah Schweier. Sie erzählt von ihrer Oma Berta Zenefels (83), die ihren Gast- und Bauernhof in der Oberpfalz nie verlassen hat. Ohne Nachfolge droht dem hoch verschuldeten Hof das Aus. Doch Hannah Schweiers Schwester Monika (34) hat sich - trotz Abitur, Auslandsaufenthalten und erfolgreichem Studium - entschieden, ihr modernes Leben hinter sich zu lassen, um den Familienbesitz zu retten. Zum Abschluss serviert das Zweite um 0:20 Uhr in der Nacht von 22. auf 23. März. Der Film erzählt von zwei Berliner Frauen im fortgeschrittenen Alter, die ihr Geld mit Sexarbeit verdienen.Am Sonntag widmet sich der «Tatort» aus Kiel dem Thema "Incels", also jungen Männern, die Frauen für ihr Alleinsein verantwortlich machen und deshalb ihre Wut gegen Frauen richten. «Wenn Männer Frauen hassen» heißt deshalb auch ein ergänzender Podcast mit Hintergründen zum Phänomen Incel. Die Sonderfolge ist eine Kooperation von Radio N-JOY, "THINK AUDIO", dem Audiolab des NDR, und dem NDR Fernsehen.Am ganz späten Abend, um 0:05 Uhr von Sonntag auf Montag, zeigt der NDR zudem die «Sportclub Story – Die Apnoe-Taucherin», in der Anna von Boetticher porträtiert wird. Um 0:35 Uhr folgt dann der dokumentarische Spielfilm «Nur eine Frau» ► und erzählt die Geschichte von Hatun Aynur Sürücü, die am 7. Februar 2005 von ihrem Bruder auf offener Straße erschossen wurde. Für ihre in Traditionen verhaftete Familie ein Ehrenmord, für die junge Frau das dramatische Ende ihres vergeblichen Kampfes um Freiheit und Selbstbestimmung. Wer es dann noch schafft wach zu bleiben, darf sich um 2:05 Uhr über «Bette Davis – Größer als das Leben» freuen. Das Künstlerinnenporträt geht dem Mythos des Hollywoodstars nach.