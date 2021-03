«Der Camping Clan»: DMAX geht zelten

TV-News

Männersender DMAX blickt tief in die deutsche Campingkultur, von Wohnmobil bis Wurfzelt. Ab dem 10. April geht es immer samstags ab 21:15 Uhr los.

Camping bedeutet für viele Menschen mehr als bloß ein billiger Urlaub. Es ist die Verbindung zur Natur, zu eigenen Wurzeln, zu Freiheit und Entspannung. Gerade in Deutschland ist der Familienurlaub auf dem nächsten Campingplatz regelrechtes Kulturgut und gehört fest in jede Jahresplanung. DMAX möchte sich mit der neuen Showjedoch auf die andere Seite des Campingvergnügens blicken, die Betreiber. Roger, Maximilian und William haben im Camping ihr Geschäftsmodell entdeckt und im täglichen Job begegnet ihnen vom Stellplatzdisput bis zum Gartenzaunstreit alles, was man auf einem Campingplatz erleben kann.Der Campingplatz des Geschehens ist hier das "Himmelreich" vor den Toren von Berlin, 20 Jahre geführt von Vater Roger Groß. Nun steht ein Generationenwechsel an und die Söhne Maximilian und William übernehmen unter strenger Aufsicht das Geschäft des 80.000 Quadratmeter großen Platzes. Mit im Gepäck sind eine Menge junger Ideen wie Schlemmertempel mit Gourmetgastro statt Platzimbis mit Schnitzel und Pommes. Die sonstigen Freuden auf einem Campingplatz wie versunkene Hausboote, Rohrbrüche oder fliegende Wohnwägen beschäftigen vor allem Platzwart und Empfangschef William.Die Doku-Serie möchte einen ungeschönten Blick in deutsche Zelte, Wohnwägen und Campingurlaube richten und dabei hinter die Kulissen eines Campingplatzes in Familienbesitz schauen. Produziert wird «Der Camping Clan - Alles für den Platz» im Auftrag von Discovery Deutschland, Leitung hierfür hat Tatiana Laageward und Johanna Thiele. Exklusiv und in deutscher Erstausstrahlung dürfen sich DMAX Zuschauer auf das neue Format ab dem 10. April immer samstags um 21:15 Uhr auf eine neue Folge freuen.