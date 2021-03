Primetime-Check

Wie schlug sich das DFP-Pokal-Spiel im Ersten? Hatten die Shows «Der Bachelor», «Das große Promibacken» und «Die Rote Kugel» dagegen eine Chance?



An diesem Mittwochabend startete das Erste mit einemin die Primetime und bewegte so 5,71 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Ein starker Marktanteil von 16,8 Prozent wurde ermittelt. Bei einem Publikum von 1,63 Millionen Menschen landete das Spezial in der jüngeren Zuschauergruppe ebenfalls bei herausragenden 17,6 Prozent Marktanteil. Für das Viertelfinalspiel des DFB-Pokals blieben noch bis zu 4,94 Millionen Interessenten dran, was eine hohe Quote von 16,7 Prozent einbrachte. Von der jüngeren Zuschauerschaft verfolgten 1,05 Millionen Zuschauer beziehungsweise starke 12,5 Prozent die Partie zwischen RB Leipzig und VfL Wolfsburg. ZDF punktete mit dem Krimisehr gut und lockte 5,72 Millionen Zuschauer, was hohe 17,8 Prozent Marktanteil bedeutete. Bei den 0,66 Millionen 14- bis 49-Jährigen schlug sich das Programm ähnlich und der Sender landete bei guten 7,3 Prozent Marktanteil. Dashielt sich mit 4,24 Millionen Interessenten weiterhin bei einer guten Quote von 15,5 Prozent. Bei einem Publikum von 0,71 Millionen Jüngeren erreichte die Nachrichten starke 8,9 Prozent Marktanteil.Daseröffnete den Abend bei RTL und schnitt mit 2,76 Millionen Fernsehzuschauern beziehungswiese 1,57 Millionen Werberelevanten recht gut ab. Hier kamen solide 8,1 sowie starke 16,9 Prozent zustande. Im Anschluss lief die Kuppelshow, welche noch 2,29 Millionen Fernsehende ab drei Jahren und 1,43 Millionen der Umworbenen zum Einschalten bewegte. Eine Quote von passablen 7,5 beziehungsweise hohen 16,5 Prozent in der Zielgruppe wurde mit dem Programm erzielt.fesselte in Sat.1 2,07 Neugierige und der Sender holte sich eine gute Sehbeteiligung von 7,2 Prozent. Ähnlich sah es in der Zielgruppe aus, wo 0,83 Millionen Jüngere hohe 10,2 Prozent Marktanteil verbuchten.ProSieben hatte an diesem Abend jeweils eine Episodeundim Programm. Es schalteten 1,04 bis 0,54 Millionen Zuschauer ein, so dass der Marktanteil zwischen akzeptablen 3,2 und schwachen 2,3 Prozent lag. In der Zielgruppe bewegte sich die Quote von mauen 6,2 bis ernüchternde 4,7 Prozent. RTLZWEI strahlte an diesem Abend die Dokusoapaus. Insgesamt schalteten 0,97 Millionen Fernsehende ein, sodass die Sehbeteiligung bei guten 3,1 lag. Bei den 0,44 Millionen Jüngeren lag das Format mit 5,1 Prozent knapp über dem Senderschnitt.Bei Kabel Eins war der Science-Fiction-Filmzu sehen. Die Reichweite lag bei 0,77 Millionen Menschen, woraus akzeptable 2,7 Prozent Marktanteil resultierten. Die 0,42 Millionen 14- bis 49-Jähtigen verbuchten eine gute Sehbeteiligung von 5,3 Prozent. In der Primetime zeigte VOX die Spielshow. 0,92 Millionen Fernsehende sorgten für niedrige 2,9 Prozent, währen die 0,26 Millionen Umworbenen ebenfalls bei miesen 2,9 Prozent Marktanteil lagen.