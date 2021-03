NBC bestellt «Family Game Fight»

US-Fernsehen

Die neue Show wird von Kristen Bell und Dax Shepard moderiert.

Der Fernsehsender NBC konnte Kristen Bell und Dax Shepard für eine Fernsehshow verpflichten, die auf den Namenhört. Der Sender hat zehn einstündige Episoden bestellt, in denen Bell und Shepard sowohl Gastgeber, aber auch Konkurrenten sind. Die Beiden werden jeweils ein Team leiten, um in einer Reihe von Spielen gegeneinander anzutreten, bei denen es einen großen Geldpreis zu gewinnen gibt. NBC hat die genaue Höhe des Geldpreises noch nicht bekannt gegeben."Bei einem unserer ersten Dates lud ich Dax zu einem Spieleabend bei mir zu Hause mit ein paar Freunden ein", so Bell. "Er sagte, er habe sich dort in mich verliebt, weil ich eine sehr kleine Person war, die alle herumkommandierte. Ich habe mich auch in ihn verliebt, weil er eine sehr große Person ist, die jeden herumkommandieren könnte, sich aber dafür entscheidet, es nicht zu tun. Ich bin so aufgeregt, 'Family Game Fight' zu moderieren und den ganzen Tag mit meinem besten Freund zu spielen.""Kristen ist mein Lieblingsmensch, mit dem ich arbeiten kann", sagte Shepard. "Sie ist die durchweg lustigste, verspielteste und fröhlichste Szenenpartnerin, die ich je hatte. Außerdem macht es unglaublich viel Spaß, sie anzuschauen." Ellen DeGeneres fungiert als ausführende Produzentin bei der Serie, ebenso wie Bell und Shepard. Weitere ausführende Produzenten sind Mary Connelly, Andy Lassner, Derek Westervelt, Noah Bonnett, Dan Norris, Joel Van Rysselberghe, Jeff Kleeman, Mike Darnell und Brooke Karzen. Die Serie wird von A Very Good Production und der Warner Bros. Unscripted Television-Abteilung von Warner Horizon in Zusammenarbeit mit Telepictures produziert.