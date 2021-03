Starzplay sichert sich «It's a Sin»

TV-News

Zuschauer in Deutschland und Italien dürfen sich wohl freuen, denn «It's an Sin» wird von Starz exklusiv für den deutschen und italienischen Markt bereitgestellt.

Die fünfteilige Dramaserieresteht kurz vor seiner Deutschlandpremiere bei der in einer Woche stattfindenden Berlinale. Der Hype erscheint also groß, ist die Serie nicht zuletzt mit aufstrebenden wie auch etablierten Schauspielern und Schauspielerinnen besetzt. Thematisch geht es Freundschaft, Liebe und AIDS. Begleitet werden sollen die schwulen Männer Ritchie, Roscoe und Colin als diese gerade ihr neues Leben in London beginnen wollen. Alles findet zu Zeiten der 1980er-Jahre statt und somit ist die erste große AIDS-Welle in vollem Gange."«It’s a Sin» hat alles, was wir mit Starzplay unserem Publikum bieten wollen, wenn es von unserem Service mutige und anspruchsvolle Inhalte erwartet", so Superna Kalle, Executive Vice President bei Starz International Digital Networks. "Ein preisgekrönter Autor, eine extrem talentierte Besetzung und nicht zuletzt eine wunderschöne, ergreifende Geschichte mit komplexen Figuren, die in einem wichtigen Abschnitt unserer Geschichte spielt. Wir sind sehr stolz darauf, «It’s a Sin» zu unserem Content-Angebot hinzuzufügen."Neben dem Deal über «It's a Sin» handelte sich Starz noch eine Lizenzvereinbarung mit All3Media International aus. In Zukunft dürfen sich Zuschauer von Starzplay wohl über einige weitere Serien aus dem Hause All3Media freuen. Zu der neuen Partnerschaft äußerte sich Paul Corney, SVP Global Digital Sales bei All3Media wie folgt: "Starzplay ist ein großartiger Partner für eine Reihe von Serien von All3Media International und wir freuen uns, dass sie dieses wunderbare Stück Erzählkunst von Russell T Davies ihren Abonnenten auf ihrem Streamingdienst in Europa präsentieren werden."