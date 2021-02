Primetime-Check

Wie viele interessierten sich für die Sitcom bei ProSieben? Wie kam der Spielfilm bei Kabel Eins an? Alle Werte des Abends im Primetime-Check.

Das Erste setzte zum Rosenmontag aufund kam auf 3,67 Millionen Zuschauer, davon 0,51 Millionen Jüngere. Am Markt markierte die blaue Eins damit 11,9 und 6,1 Prozent. Im ZDF gab es eine Wiederholung von. Die Zweitverwertung generierte Reichweiten von 5,42 beziehungsweise 0,58 Millionen. Die Quoten lagen bei guten 16,3 und ordentlichen 6,5 Prozent. Dasinformierte danach 4,56 Millionen. Die Marktanteile sanken beziehungsweise stiegen auf 15,1 und 8,4 Prozent.RTL zeigte eine neue Ausgabevor einem 3,92-millionenköpfigen Publikum. 1,13 Millionen stammten aus der Zielgruppe, was zu 12,7 Prozent Zielgruppenanteil führte. Insgesamt wurden 12,0 Prozent gemessen. ProSieben nahm zu Beginn der Primetime eine Doppelfolgeins Programm und holte damit 1,18 und 1,17 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ab. Die Marktanteile betrugen jeweils 3,5 Prozent. Aus der werberelevanten Gruppe schalteten 0,89 und 0,82 Millionen ein, dort standen 9,9 und 9,1 Prozent auf dem Zettel. Weiter ging es mit zwei-Folgen vor 0,93 und 0,97 Millionen Zuschauern. Der Zielgruppenanteil sank zunächst auf 8,2 Prozent und erhöhte sich dann auf 9,2 Prozent. Sat.1 zeigte eine neue Ausgabeund registrierte eine Reichweite von 1,25 Millionen, wovon 0,69 Millionen der umworbenen Gruppe angehörten. Die Einschaltquote bei den Jüngeren lag bei 7,8 Prozent.Kabel Eins sendeteund ergatterte damit 1,12 Millionen Seher. Aus der Zielgruppe stammten 0,44 Millionen. Die relativen Sehbeteiligungen betrugen leicht überdurchschnittliche 3,7 und 5,4 Prozent. VOX baute auf die zweite-Episode und kam damit auf gute 9,4 Prozent in der werberelevanten Gruppe. Auf dem Gesamtmarkt standen mäßige 3,8 Prozent zu Buche. Es schalteten 1,25 Millionen ein. RTLZWEI schaffte mit einer Doppelfolgeein Publikum von 1,28 und 1,08 Millionen zu unterhalten. Bei den Klassisch-Umworbenen standen 8,0 und 7,0 Prozent zu Buche.