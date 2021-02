«Wizard of Oz» wird neu aufgelegt

Kino-News

Dahinter steckt New Line Cinema. Nicole Kassell wird die Regie für die Neuauflage übernehmen.

Der Buch-Klassiker von Frank Baum soll erneut auf die Leinwand kommen.wurde über die Jahrzehnte häufig adaptiert, ob für Fernsehen oder das Kino. Die denkwürdigste Aufführung stammt wohl aus dem Jahr 1939 mit Judy Garland in der Hauptrolle. Nun versucht sich New Line Cinema an einer Neuauflage und verspricht eine „frische Version“ aus dem Land von Oz.Die Regie wird Nicole Kassell übernehmen, die unter anderem für die US-Showarbeitete. "Es ist mir eine unglaubliche Ehre, gemeinsam mit Temple Hill und New Line diesen beliebten Klassiker auf die Leinwand zu bringen", sagte Kassell. „Während das Musical von 1939 Teil meiner DNA ist, bin ich begeistert und demütigt über die Verantwortung, eine solch legendäre Geschichte neu zu erfinden. Die Gelegenheit, die ursprünglichen Themen zu untersuchen - das Streben nach Mut, Liebe, Weisheit und Heimat - ist aktueller und dringlicher als je zuvor. Dies sind zutiefst ikonische Schuhe, die gefüllt werden müssen, und ich bin gespannt darauf, mit diesen Helden meiner Kindheit zu tanzen, während wir einen neuen gelben Ziegelsteinweg pflastern!“Frühere Drehbuchentwürfe wurden von Darren Lemke und dem Duo Neil Widener und Gavin James geschrieben. Marty Bowen und Wyck Godfrey von Temple Hill und Marc Platt werden produzieren. Isaac Klausner wird als Executive Producer tätig sein. Kassell gilt als die visuelle Architektin von «Watchmen», wofür sie einen Emmy und einen DGA-Award gewann. Ihr Gespür für den Aufbau einer neuen Welt hat New Line dazu veranlasst, Kassell zu engagieren, um «The Wonderful Wizard of Oz» neu zu interpretieren.