«Schitts Creek»-Star Emily Hampshire in Norman Lear-Serie

US-Fernsehen

Die Produktionsfirma Sony Pictures Television möchte die Serie schon in der kommenden Woche an einen Sender verkaufen.

Die Verantwortlichen von Sony Pictures Television haben sich die Dienste von «Schitt’s Creek»-Star Emily Hampshire gesichert. Sie übernimmt die Hauptrolle in dem Remake des Norman Lears-Hits aus den 1970ern. Hampshire wird auch als ausführende Produzentin an der Serie mitwirken und das Drehbuch zusammen mit Jacob Tierney schreiben.Das Studio Sony Pictures Television möchte ab nächster Woche nach einem Käufer der Serie suchen. Es ist das neueste Serien-Remake aus dem Lear-Katalog, nach der kürzlich von der Kritik gefeierten Neuinterpretation von «One Day at a Time» und einer animierten Version von «Good Times», die derzeit in Arbeit ist. Lears und Brent Millers Act III Prods. entwickelt das neue «Mary Hartman, Mary Hartman» mit Sony, mit Lear und Miller als ausführende Produzenten neben Hampshire und Tierney.Das «Mary Hartman, Mary Hartman»-Original war eine Satire auf die Seifenopern und lief täglich im Fernsehen. Das Format wurde zum Kult, da es einen kritischen Blick auf das Genre und auf die amerikanische Medien- und Konsumkultur warf.