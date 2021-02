Kiosk

Innere Zufriedenheit durch das Konsumieren einer Zeitschrift? Das Magazin VISIONEN hat dies vor.

Die Informationsflut ist eines der Dinge, die die moderne Welt - die von rasanten Veränderungen geprägt ist - mit sich bringt. In der breiten Landschaft der Medien und der Informationsquellen stellt das Magazin „VISIONEN Spirit & Soul“ dar. Der Slogan ist dabei einfach und geht doch tief: Einfach. Besser. Leben.VISIONEN Spirit & Soul will die Menschen ansprechen, die sich von der Informationsflut und auch der Oberflächlichkeit - die von vielen Medien gefördert wird - abwenden wollen. Das Magazin will die innere Tiefe verändern und zu Zufriedenheit und Harmonie im Leben eines Menschen beitragen. Die tragenden Säulen stellen dabei Themen rund um Glück, der Selbstfindung und der inneren Balance dar. Die einzelnen Artikel und Fotostrecken sollen dem Sinn nach einem turbulenten Leben begegnen.Um die ambitionierten Ziele zu erreichen setzt VISIONEN Spirit & Soul auf eine ganze Bandbreite an abwechslungsreichen Themengebieten und Beiträge. Einige sind im Bereich der Psychologie zu verordnen, andere beschäftigen sich mit kreativer Lebensgestaltung, Weisheiten, sinnbringender Spiritualität, der Nachhaltigkeit oder schlicht dem Wohlbefinden und dem Wohlfühlen der Menschen. Fachlich gut recherchierte Artikel und emotionale und inspirierende Fotostrecken sind gleichermaßen im Magazin zu finden.Auch die Natur und deren Auswirkung auf die Menschen spielen eine übergeordnete Rolle in den Themen von VISIONEN Spirit & Soul. Die Rückbesinnung auf die Werte der Natur steht dabei im Mittelpunkt, doch auch die Werte der Natur und ein nachhaltiger und unbelasteter Konsum werden den Lesern nahegebracht. Ein eigener Lifestyle in einer Welt, die vom Klimawandel und von extremen Ressourcen-Verbrauch geprägt ist, findet in VISIONEN Spirit & Soul eine Plattform. Das Magazin ist in vier übergeordnete Rubriken unterteilt: Weisheit, Inspiration, Nachhaltigkeit, Wohlfühlen.VISIONEN Spirit & Soul blickt bereits auf eine lange Tradition zurück, erfindet sich aber ständig neu. Seit mehr als 20 Jahren wird das Magazin bereits herausgebracht und bietet ein Forum des neuen Zeitgeistes für aufgeschlossene Menschen. Eine ganzheitliche Sichtweise lässt das Magazin seitdem die Entwicklung des Bewusstseins zu einem Lifestyle werden. Dadurch ist eine ganz neue Weltanschauung mit geprägt und entwickelt worden.VISIONEN Spirit & Soul erscheint jeden Monat. Die Verbreitung beträgt dabei knapp über 70.000. Das Magazin wird von dem Sandilaverlag herausgebracht und stellt dessen Aushängeschild dar. Der Sitz ist der kleine Ort Herrischried im Landkreis Waldshut des Bundeslandes Baden-Württemberg. Die Zielgruppe ist breit gefächert. VISIONEN Spirit & Soul will Leser allen Alters ansprechen, die sich auf der Suche nach Erfüllung befinden. Gleiches gilt für Leser, die nach Magazinen und einer Informationsquelle suchen, die sich mit ethischen Werten und einem nachhaltigen Lebensstil auseinandersetzt und weg von Informationsflut und Oberflächlichkeit Harmonie und Zufriedenheit ausstrahlen will.