«SOKO Wismar»: Dominant am Vorabend

Quotennews

Das Vorabend-Programm muss sich zumeist mit etwas geringeren Zuschauerzahlen als die Primetime abgeben, jedoch stechen immer wieder einige Formate zu dieser Zeit deutlich hervor.

Im Ersten gibt es einen solchen quotenstarken Ausreiser mit, das Quiz von Kai Pflaume mit Bernahrd Hoëcker und Elton. Zuvor lag man bei der blauen Eins bei einer Ausgabebei 2,48 Millionen Zuschauern und 13,8 Prozent Marktanteil und kaum war die Quiz-Sendung gestartet schnellten die Zahlen ab 18:00 Uhr in die Höhe. Im Schnitt konnten für die Sendung 3,97 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren gemessen werden, was den Marktanteil auf 17,3 Prozent anhob.In der Zuschauergruppe zwischen 14 und 49 Jahren änderte sich von «Brisant» zu «Wer weiß denn sowas?» zwar nichts Weltbewegendes, jedoch steigerte man sich auch hier von 0,26 Millionen auf 0,39 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile stiegen folglich von 7,3 auf 8,2 Prozent. Um ansatzweise Vergleichbares aus dem privaten Sendeangebot zu finden braucht es mitschon einen News-Sendung. Entgegen dem Quiz im Ersten startete «RTL Aktuell» eine dreiviertel Stunde später um 18:45 und erspielte sich in 20 Minuten Laufzeit 3,8 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 14,5 Prozent. Für die Privaten üblich, war man in der Zielgruppe besser und erreichte 0,98 Millionen Rezipienten und belegte so starke 17,3 Prozent des Marktes.Klarer Vorabendsieger ist aber das ZDF mit einer neuen Ausgabe, ebenfalls angelaufen um 18:00 Uhr. Die Krimiserie dominierte das Vorabendprogramm mit fulminanten 4,46 Millionen Gesamtzuschauern und daher 19,1 Prozent Marktanteil. In der für die öffentlich-rechtlichen Sender weniger relevante Einordnung der Zielgruppe (14 bis 49 Jahre) lag man bei 0,23 Millionen Zuschauer und 4,8 Prozent Marktanteil. Somit war man im Gesamten sogar besser als die Tagesthemen in der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels im Ersten (4,44 Millionen Zuschauer / 14,1 Prozent Marktanteil).