Primetime-Check

Wie schlugen sich die «Lebensretter hautnah» bei Sat.1? Konnte RTLZWEI mit «Die Geissens» erneut punkten?

Das Erste startete mit einemin den Abend und informierte damit 3,90 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 0,96 Millionen jünger waren. Die Marktanteile lagen bei 11,6 bzw. 10,9 Prozent. Im Anschluss folgte. Die Reportage behielt noch 3,47 Millionen Seher, der Marktanteil fiel auf 10,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-jährigen wurden 8,8 Prozent gemessen.verfolgten im Anschluss 3,72 Millionen, darunter 0,64 Millionen Junge. Die blaue Eins verbuchte damit 12,6 und 8,0 Prozent Marktanteil. Das ZDF zeigte eine neue Ausgabe der Krimireiheund unterhielt damit 7,66 Millionen Zuschauer. 0,67 Millionen waren jüngere Krimi-Fans. Der Mainzer Sender holte Einschaltquoten von 23,1 Prozent insgesamt und 7,7 Prozent bei den Jüngeren.RTL zeigte die zweite Folge der neuen Staffelund registrierte damit 2,47 Millionen Zuschauer insgesamt. Aus der Zielgruppe stammten 1,03 Millionen, woraus ein Zielgruppenanteil von 12,3 Prozent resultierte. Insgesamt holte der Kölner Sender 7,8 Prozent. VOX zeigte die Ladies Night vonund informierte damit 1,80 Millionen Zuschauer ab drei Jahren über die Krebsvorsorge. 0,71 Millionen Umworbene ließen sich unterhalten. Es standen Quoten von 5,9 Prozent insgesamt und 8,8 Prozent in der werberelevanten Gruppe zu Buche. RTLZWEI zeigte eine Doppelfolgeund schaffte damit Reichweiten von 1,26 und 1,18 Millionen. In der Zielgruppe beliefen sich die Werte auf grandiose 8,2 und 7,7 Prozent. 0,72 und 0,65 Millionen Werberelevante schalteten ein.Bei Kabel Eins gab es einen Spielfilm von Steven Spielberg.interessierte 1,09 Millionen, davon 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährige. In der für die Werbewirtschaft wichtigen Gruppe schaffte man 5,2 Prozent. ProSieben versendete zwei Folgenund ergatterte damit Sehbeteiligungen von 1,08 und 1,15 Millionen. In der Zielgruppe registrierte die rote Sieben 8,6 und 8,8 Prozent. Weiter ging es mit zwei Folgen, die 0,84 und 0,73 Millionen Zuschauer verbuchten. Am Markt wurden 7,3 und 6,7 Prozent markiert. Danach folgten vier-Folgen, die 0,67, 0,70, 0,62 und 0,53 Millionen sahen. In der Zielgruppe sanken die Werte zunächst auf 6,5 Prozent, stiegen dann aber auf 8,0, 9,2 und 9,7 Prozent. Sat.1 strahlteaus und schaffte damit eine Reichweite von 1,35 Millionen. 0,77 Millionen stammte aus der Zielgruppe. Dort registrierte der Unterföhringer Sender eine Quote 9,0 Prozent. Insgesamt lag der Marktanteil bei 4,2 Prozent.