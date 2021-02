Primetime-Check

War der «Polizeiruf 110» ein starker Ersatz für den «Tatort»? Und wie schlug sich das Filmprogramm bei RTL, Sat.1, ProSieben und RTLZWEI?



Der Spitzenreiter des Sonntagabends war derim Ersten mit 9,63 Millionen Zuschauern und einem hervorragenden Marktanteil von 27,0 Prozent, woraus ebenfalls bei den Jüngeren ausgezeichnete 21,3 Prozent resultierten. Somit interessierten sich 2,10 Millionen der 14- bis 49-Jährigen für den Krimi. Bei der Talkshowging die Reichweite zurück auf 4,07 Millionen Interessenten, hielt sich aber gut bei 14,5 Prozent. Von der jüngeren Zuschauerschaft verfolgten 0,68 Millionen Zuschauern beziehungsweise gute 10,1 Prozent die Talkshow. Das ZDF lockte mit der Dramödie5,77 Millionen Zuschauer, was gute 16,2 Prozent Marktanteil bescherte. Mit 0,78 Millionen jüngeren Fernsehzuschauern waren hohe 7,9 Prozent möglich. Dasim Anschluss ab 21.45 Uhr verfolgten 6,03 Millionen Menschen, was starken 19,7 Prozent Marktanteil entsprach. Ein hervorragende Sehbeteiligung von 10,8 Prozent kam bei 0,93 Millionen 14- bis 49-Jährigen zustande.RTL zeigte in der Primetime den Science-Fiction-Film. Hier wurden 2,19 Millionen Fernsehende ab 3 Jahren und 0,88 Millionen Umworbene zum Einschalten bewegt. Das Resultat waren annehmbare Quoten von 6,8 sowie 9,8 Prozent in der Zielgruppe. Sat.1 lockte mit der Komödie «Bad Spies» ► 1,59 Millionen Neugierige und verbuchte hier akzeptable 4,8 Prozent. Das Publikum bestand aus 0,79 Millionen Werberelevanten, die einen guten Marktanteil von 8,5 Prozent ergatterten.ProSieben punktete in der Primetime mit