Neue «Frühling»-Folge startet im ZDF auf gutem Niveau

Quotennews

Bei den jüngeren Zuschauern war eine Steigerung der Quoten möglich.



Das ZDF strahlte miteinen neuen Teil der TV-Reihe aus. Die letzte neue Ausgabe war zuvor im Februar 2020 zu sehen gewesen. Hier lag das Interesse bei 5,94 Millionen Zuschauern. Daraus resultierte eine gute Sehbeteiligung von 16,4 Prozent. Mit 0,76 Millionen Jüngeren war ebenfalls ein überdurchschnittlicher Marktanteil von 6,7 Prozent möglich. Die Folge am gestrigen Abend überzeugte 5,77 Millionen Fernsehende. Dies reichte für einen guten Marktanteil von 16,2 Prozent. Bei den Jüngeren fiel das Interesse diesmal größer aus und es schalteten 0,78 Millionen Zuschauer ein. Somit kletterte die Quote auf einen hohen Wert von 7,9 Prozent.Mit demverbesserte sich die Reichweite auf 6,03 Millionen Interessenten. Der Sender verbuchte einen starken Wert von 19,7 Prozent. Auch die 0,93 Millionen Jüngeren steigerten sich auf einen hervorragenden Marktanteil von 10,8 Prozent. Für den Krimiblieben weiterhin 3,68 Millionen Fernsehende dran, was hohen 18,2 Prozent glich. Bei den 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährigen halbierte sich der Marktanteil jedoch auf einen annehmbaren Wert von 5,2 Prozent.Beimverkleinerte sich das Publikum auf 1,32 Millionen Zuschauer. Dies reichte weiterhin für eine solide Sehbeteiligung von 12,7 Prozent. Auch bei den 0,16 Millionen Jüngeren verbesserte sich die Quote wieder auf 5,7 Prozent. Die Dokuerreichte am Vorabend 4,95 Millionen Interessenten. Hier wurde ein guter Marktanteil von 14,7 Prozent gemessen. Der Sender verbuchte bei den 0,81 Millionen jüngeren Fernsehenden einen starken Wert von 9,3 Prozent.