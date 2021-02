«Hot oder Schrott» schwächelt, Staffelrekord bei «Trucker Babes»

Quotennews

Obwohl in dieser Woche Promis bei VOX Produkte testen durften, stiegen die Quoten nicht. Dafür freute sich Kabel Eins mit der Truckersoap über einen Bestwert in diesem Jahr.



Beitesteten am gestrigen Abend berühmte Persönlichkeiten wie Ross Anthony, Ralf Moeller Franke Ludowig, Thorsten Legat und viele weitere zahlreiche Produkte. Dazu gehörten unter anderem ein Massagehelm, ein elektrischer Fischenthäuter und ein Hängemattengestell. Die letzte Sonderausgabe des Formats bei VOX kam Anfang Januar auf 1,42 Millionen Fernsehende und einen soliden Marktanteil von 4,5 Prozent. Die 0,74 Millionen Umworbenen knackten knapp den Senderschnitt und landeten bei einer guten Quote von 7,6 Prozent.In dieser Woche interessierten sich nur 1,12 Millionen Zuschauer für die Dokusoap. Die Quote fiel folglich auf einen annehmbaren Wert von 3,8 Prozent. In der Zielgruppe lagen die 0,58 Millionen Jüngeren mit einem Marktanteil von 7,1 Prozent genau im Senderschnitt.hielt im Anschluss noch 0,81 Millionen Fernsehende auf dem Sender und steigerte die Sehbeteiligung somit auf gute 5,8 Prozent. Bei den 0,36 Millionen Werberelevanten kamen sogar hohe 9,8 Prozent Marktanteil zustande.Kabel Eins hatte eine weitere Folge vonim Programm. In der Vorwoche begeisterte eine Ausgabe der Soap 1,08 Millionen Zuschauer. Dies glich einem passablen Marktanteil von 3,1 Prozent. Bei den 0,51 Millionen Jüngeren reichte es für eine gute Quote von 5,3 Prozent. Diese Woche reichten 1,30 Millionen Neugierige nun für das beste Ergebnis seit dem Start der neuen Staffel in diesem Jahr. So kletterte die Quote auf einen guten Wert von 3,7 Prozent. Besonders gut lief es bei den 0,69 Millionen 14- bis 49-Jährigen, die einen starken Marktanteil von 7,1 Prozent ergatterten.