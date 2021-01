«Lupin» stiehlt die VOD-Spitze

VOD-Charts

Der Sieg hat sich abgezeichnet, war «Lupin» bereits vergangene Woche nur knapp am Treppchen vorbeigeschrammt und weiterhin in den deutschen Netflix-Top10 vertreten. Auch ein aktuelles Reality-Format hat sich eingeschlichen.

Vergangene Woche war das Feld noch eng beieinander und die Spitze war weniger spitz als sehr breit aufgestellt. In dieser Woche sieht das Bild ein wenig anders aus, aber der Reihe nach. Den letzten Platz in diesem Ranking sichert sich Disney+ mit einer Bruttoreichweite von 2,11 Millionen. Damit kehrt der Kopfgeldjäger aus dem «Star Wars»-Universum nach zweiwöchiger Abstinenz wieder zurück in die Top10. Auf dem neunten Rang gibt es ebenfalls ein Comeback: Seriensieger– vergangene Woche nicht dabei – kommt mit 2,49 Millionen Abrufen ins Ziel. Ein Platz kommt es zu einer kleinen Überraschung, die eigentlich gar keine ist.lässt im linearen Fernsehen die ganz große Reichweite weiterhin vermissen und holt bei RTL immer etwas mehr als zwei Millionen Seher am Abend. In den vergangenen sieben Tagen holten 2,51 Millionen Reality-Fans das Schauen bei TV Now nach. Mit 2,52 Millionen Klicks folgtauf dem siebten Platz.registrierte eine Reichweite 2,93 Millionen.Mit Ausnahme von «The Blacklist» waren bislang alle Titel neuen Namen im Vergleich zur Vorwoche. Auf Platz fünf reiht sich dann ein zweites bekanntes Gesicht ein:schafft mit 2,96 Millionen Klicks diesmal sogar den Sprung in die Top5. Vergangene Woche holte die Zombie-Serie den siebten Platz. Weiter geht es mit, das in Deutschland bei Joyn abrufbar ist und ist im TV bei sixx zu sehen. Die spanischsprachige Serie des US-Senders Telemundo war bis zum 15. Januar versendet worden. Nun ergattert sich die Telenovela 4,23 Millionen On-Demand-Aufrufe.Die Schulen sind weiterhin aufgrund von Corona geschlossen, die kleinen müssen weiterhin irgendwie unterhalten werden. Wie das geht? Netflix anschmeißen undeinschalten. Die Animationsserie – bei Netflix im Programm – kommt auf 4,57 Millionen Aufrufe und sichert sich somit den ersten Platz auf dem Treppchen. Silber geht ebenfalls an Netflix.holt mit deutlichem Abstand vor Rang drei den zweiten Platz. 5,84 Millionen Zuschauer wollten sich die Drama-Serie nicht entgehen lassen. In Deutschland liegt die Serie weiterhin auf Platz drei der Netflix-Charts. Einen Platz davor istzu finden, sowohl in diesem Ranking als auch in der Netflix-Rangordnung. Die Serie mit Omar Sy kratzte in der vergangenen Woche an der Sechs-Millionen-Marke, scheiterte aber denkbar knapp. Insgesamt kommt die französische Marke auf eine Bruttoreichweite von 5,97 Millionen – ein verdienter erster Platz.