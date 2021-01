«Alles was zählt»: Sina möchte Finn eine Schwangerschaft vortäuschen

Soap-Check

Unterdessen hat Sarah ihr erstes Mal mit Jenny. Bei «Dahoam is Dahoam» traut sie sich nicht, sich zu outen.

Mona fragt sich, ob es richtig war, Jens ziehen zu lassen. Es war wohl die falsche Zeit und der falsche Ort für ihre Liebe. Doch plötzlich steht Jens wieder in der Tischlerei: Er liebt Mona und verzichtet ihretwegen auf den Job in Paris. Fast werden Hannes und Vivien beim Containern erwischt, aber Ben gelingt es, den beiden zu helfen. Simon und Ellen wird klar, dass sie beide mehr unternehmen müssen, um eine richtige Beziehung zu führen. Sie entscheiden sich fürs Schlittschuhlaufen und wider Erwarten amüsieren sich beide sehr dabei. David glaubt, Amelie zu überzeugen, Gregor als Geldgeber für den Golfplatz zu akzeptieren und bemerkt nicht, dass die beiden schon längst unter einer Decke stecken. Stolz präsentiert er seinem Vater Gregor als neuen Investor, doch Gunter hat seine Zweifel. David ist wütend, dass er vor Amelie und Gregor so vorgeführt wird.Ariane und Erik drohen vor Selina aufzufliegen. André spielt mit Werners Vertrauen. Maja und Florian versöhnen sich. Erik und Ariane sind überrumpelt: Robert und Cornelia haben die Heilquelle entdeckt und machen Erik ein Angebot. Um ihren eigenen Plan mit der Quelle anzukurbeln, müssen sie sich nun etwas einfallen lassen. Und dann droht auch noch ihre Affäre aufzufliegen, als Selina Ariane wenig später aufsucht, während diese gerade mit Erik im Bett ist. Nachdem André viel Zeit mit seinem Bruder verbracht hat, glaubt er, dass es nun Zeit ist, den zweiten Teil seines Plans zu starten: Er will Werner vorspielen, sich wieder an alles zu erinnern. Deshalb trifft er sich mit ihm im Bräustüberl und schwindelt ihm dort vor, sich an den rührenden Moment zu erinnern, als er vor Jahren auf seiner eigenen Trauerfeier wieder aufgetaucht war. Nachdem Florian sich in Majas Telefonat mit ihrem Ex eingemischt hat, befürchtet er, es sich endgültig mit ihr verscherzt zu haben. Doch Maja gesteht sich ein, dass er ihr vielleicht sogar einen Gefallen getan hat. Als Lucy die Situation bemerkt, beschließt sie, den beiden mit einer kleinen Aktion auf die Sprünge zu helfen – mit Erfolg.Sina erlebt auf äußerst peinliche Weise, dass Robert und Britta jetzt ein Liebespaar sind. Es fällt ihr jedoch alles andere als leicht, diesen Umstand zu akzeptieren. Derweil sucht Saskia mit Bambis und Jakobs Hilfe nach ihrem Sohn. Die drei finden den Jungen schließlich bei jemandem, der Saskia eine Lektion erteilen wollte.Isabelle beabsichtigt, Finn eine Schwangerschaft vorzutäuschen, um ihn von Malu fernzuhalten. Der Zufall ermöglicht ihr jedoch eine perfidere Form der Rache. Marie beginnt langsam zu realisieren, dass sie auch einen anderen Weg als das Doping hätte einschlagen können. Daniela und Marian wollen einen weiteren Geschäftsmann hinters Licht führen. Doch dabei bleiben Danielas sexy Avancen nicht ohne Folgen.Aus Mitleid bricht Merle in Anwesenheit Tonis eine Lanze für ihren Vater. Da platzt Erik endlich mit der Wahrheit raus. Aufgewühlt gesteht er seine Ängste, womöglich wieder ins Gefängnis und Merle allein zurücklassen zu müssen. Während John von Philips Ansage total genervt ist, macht Emily Patrizia für das Zerwürfnis verantwortlich. Patrizia leidet unter der verfahrenen Situation und freut sich umso mehr, ihre Tochter Lena wiederzusehen.Kevin will für Zoe eine unvergessliche Kindheitserinnerung wiederauferstehen lassen und sie zu einem Roadtrip in den Freizeitpark entführen. Da er die Schlafsäcke für die Übernachtung im Auto vergessen hat, machen die beiden zunächst aber einen Abstecher in ein Kaufhaus. Kevin animiert Zoe spontan dazu, ihre Bucketlist zu erweitern: Er will einen Schlafsack mit ihr klauen, damit sie schnell wieder auf die Straße kommen – nur leider werden die beiden erwischt.Als Mike morgens im Bad auf die halbnackte Pia trifft, ist er nicht nur von ihren körperlichen Reizen, sondern besonders von ihrer lockeren Art fasziniert. Er reißt sich aber sofort wieder zusammen und geht stattdessen mit ihr und André im Body Burn trainieren. Als er glaubt, dass Pia sich von Andrés Anmache beeindrucken lässt, flüchtet er ins LA, wo er später von Pia überrascht wird, die mit dem Testosteron von André und seinen Stripperkollegen offenbar nichts anfangen konnte. Mike und Pia hingegen verstehen sich blendend und es gibt ein kurzes Knistern, das aber von André unterbrochen wird. Der fragt Mike misstrauisch, ob er etwa auch Interesse an Pia hat, was Mike aber sofort ablehnt und André damit freie Bahn lässt. Allerdings muss er sich selber fragen, ob er das wirklich hätte tun sollen…Sarah hat ihr erstes Mal mit Jenny und schwebt im Siebten Himmel. Doch ist sie auch bereit, in der Öffentlichkeit zu dieser Liebe zu stehen? Aber Sarah schafft es noch nicht, sich öffentlich zu outen. Ist ausgerechnet Pfarrer Kurz der richtige Ansprechpartner, um sich zu öffnen?